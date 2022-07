Nicolas Poncin satisfait de ses Mondiaux

Neisser Loyola, notre médaille de bronze, n’était pas le seul Luxembourgeois présent aux championnats du monde disputé au Caire (Égypte). En effet, on y retrouvait également Nicolas Poncin. Une belle récompense pour le Mussonais, qui a encore franchi un palier cette saison. "Les progrès de Nicolas sont très intéressants et on a senti cette saison qu’il avait trouvé un bel équilibre, explique son coach en équipe nationale, Frédéric Fenoul. D’ailleurs, en arrivant au deuxième tour du tableau principal, il a prouvé que l’on pouvait aussi compter sur lui lors des compétitions internationales." Une analyse complètement partagée par celui qui fait désormais partie de l’équipe de Ciney. "Dans l’ensemble, j’ai passé un bon championnat du monde, après une année où j’ai réduit mes entraînements, explique ce dernier. En poules, je m’en sors avec trois victoires et trois défaites. Je termine finalement à la 93e place (sur 192 participants)." Deux jours plus tard, Nicolas et ses coéquipiers ont suivi de près l’incroyable parcours de Neisser Loyola. "Je suppose que tout le monde a suivi son parcours en Belgique. De l’intérieur, il nous a procuré des émotions incroyables. On était tous unis, tous ensemble derrière lui. J’ai trouvé ça magique comme atmosphère. Ses matchs étaient parfaitement exécutés, il a été chirurgical. Je pense que s’il avait battu Cannone en demi-finale, il aurait ramené le titre."