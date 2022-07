Lou Siquet, une pépite en pleine éclosion

Quatre titres individuels et quatre titres régionaux interclubs

Le week-end a incontestablement été faste pour les tennismen de la province, surtout pour les tenniswomen. Avec quatre titres francophones individuels (tous féminins, voir notre édition d’hier) et quatre titres Namur-Luxembourg en interclubs (Le Lac Messancy et La Brulotte Transinne chez les hommes, Bastogne et Houffalize chez les dames), le week-end a apporté son lot de satisfactions. Il reste deux finales qui se disputeront le week-end prochain: les hommes +35 ans de Virton et les dames +25 ans d’Houffalize auront en charge de compléter le palmarès luxembourgeois exceptionnel de cette année 2022.

Lou Siquet, B + 2/6 à 12 ans

Un an après son titre en moins de onze ans, la petite joueuse de Nassogne, qui joue les interclubs pour Ciney, a confirmé son titre chez les moins de 12 ans et s’est imposée comme le plus bel espoir du tennis féminin provincial. "C’était vraiment une chouette après-mid i, raconte Lou après sa victoire contre l’Ukrainienne Tereza Tsybulka (6/4 1/6 6/0). Bien sûr, la remise des prix devant tous les champions francophones, c’est un fabuleux moment, mais je retiendrai aussi ma réaction après avoir perdu le deuxième set 6/1. Elle jouait vraiment très bien et j’ai dû changer de tactique pour renverser le match." Depuis début 2022, Lou a grimpé de huit classements (B + 2/6), ce qui l’oblige à jouer en dames 2. "Il a fallu qu’elle s’adapte, commente la maman. Ces expériences contre des dames aguerries l’ont beaucoup fait progresser dans la gestion de ses matchs. Elle va participer aux tournois Tennis Europe d’Esch, du Primerose à Bruxelles et peut-être à un troisième. Elle va pouvoir se frotter au tennis international de sa catégorie."