Durbuy prêt pour accueillir le championnat de Belgique 2028 (vidéos)

Les organisateurs durbuysiens, eux, méritent, à coup sûr, une mention particulière. Toute proche de la grande distinction.

Certes, les mesures anti-Covid ont empêché des centaines d’aficionados de rejoindre le parc des véhicules, mais ils ont, rarement, eu l’occasion de suivre les opérations de départ avec un tel point de vue. Surtout ceux et celles qui ont pris possession des meilleurs angles sur le pont de l’Ourthe.

Même les commerçants du coin partageaient cette bonne humeur:"Ce ne sera pas une journée florissante pour les affaires,glisse Leslie, de chez Z&Lie – mais rien à voir avec Arnaud, on vous l’assure.Par contre, je pense que c’est une bonne pub pour la localité. De plus, la braderie a connu un très beau succès. On voit que Barvaux est en train de se redynamiser."

Arnaud De Lie, lui, sera le seul à se prêter au jeu des questions sur le podium des signatures tandis que le fan-club de Biniam Girmay piaffe d’impatience quelques mètres plus bas. Fidèle à ses habitudes, le Lescheretois multiplie les autographes avant de prendre position pour le départ fictif.

Avant de mettre le cap sur Oppagne, Amonines et de filer vers Saint-Hubert puis le Namurois, le peloton s’octroie en effet un petit détour par Durbuy où sera donné le départ officiel.

Le National, après les tours de Belgique et de Wallonie?

Un simple geste de courtoisie envers la plus petite ville du monde? Une marque de galanterie aussi du Tour envers Marc Coucke?

Ce dernier, on le sait, garde une passion toute particulière pour le cyclisme. Tout profit pour ses amis durbuysiens auxquels il a offert naguère l’étape reine du Tour de Belgique.

"Les deux expériences se sont avérées des plus concluantes,observe Philippe Bontemps, le bourgmestre de Durbuy.Forcément, sur le plan populaire. Chez nous aussi, avec le football, le cyclisme est très prisé. Sans compter qu’en cette période, nous accueillons plus de 25000 touristes. Ajoutez à cela l’avènement dans le peloton des professionnels d’un jeune de chez nous…"

Nul doute dès lors que Durbuy n’en restera pas là. Le Tour de Belgique devrait lui rester fidèle l’an prochain. La Ville figure parmi les candidates pour une arrivée du Tour de Wallonie. De quoi préparer un autre rendez-vous majeur fin juin 2028. Pour cette année-là, les championnats de Belgique n’ont pas encore été attribués. Peut-être reviendront-ils enfin en Wallonie? Ce peut-être a toutes les chances de se muer en certitude, car Marc Coucke semble bien décidé à poser la candidature durbuysienne pour cette date… 2028, c’est si loin et si près… Mais un Arnaud De Lie aura fêté ses 26 ans, un âge où les champions arrivent au top de leur carrière.

«Mertz a sa place chez les pros»

Sur ce Tour, Christophe Brandt évolue avec sa casquette de directeur de l’épreuve. Il n’en garde pas moins un œil sur ses poulains de Bingoal Pauwels Sauces WB. Et sur nos deux provinciaux, Rémy Mertz et Luc Wirtgen. Il connaît bien l’Arlonais, qui avait déjà défendu ses couleurs chez les espoirs avant de partir quatre ans chez Lotto."Rémy a sa place chez les pros, c’est une évidence, dit-il.Mais il se doit d’avoir un état d’esprit plus positif. Quand on lui parle, il ne voit jamais que la bouteille à moitié vide."Pour ce qui concerne Luc Wirtgen, le patron des Bingoal insiste sur les progrès enregistrés au cours du printemps dernier, mais constate actuellement un léger flottement. Par contre, le manager se montre plus sévère envers l’aîné de la fratrie."Tom a été trop peu vu à son affaire depuis le début de saison, mais il est vrai qu’aucun des membres de ce trio n’a échappé à des pépins de santé cette année", dit-il. On sait que quatre éléments de Bingoal (Pacot, Livyns, Paasschens et Rex) changeront de maillot l’an prochain."Deux autres pourraient monter d’étage eux aussi,confie le Liégeois.Mais de là à garantir leur place aux autres et notamment aux Wallons, il y a de la marge. Pour l’heure 70% de notre sponsoring viennent du Nord…"

De Lie mania sur les routes luxembourgeoises

Plus de 200 personnes ont répondu à l’invitation du fan-club, désormais officiel, d’Arnaud De Lie, pour l’applaudir à Saint-Hubert.

La toute fraîche Arnaud De Lie mania est encore montée d’un cran, après le 7e succès pro du taureau de Lescheret façon bulldozer lundi à Rochefort, sur la 3e étape du Tour de Wallonie.

Et ce devant son fan-club, qui avait envahi en nombre la dernière ligne droite.

Hier à Saint-Hubert, sur l’avenue des Chasseurs Ardennais, au 55e des 200 km de l’étape reliant Durbuy à Couvin, plus de 200 fans du phénomène se sont massés aux abords du garage Suzuki, dont le patron, Johan Pierret, est un inconditionnel d’Arnaud.

Buvette, tête de taureau (ou plutôt de bison, mais peu importe) sur un panneau de signalisation, drapeaux, sono, sirène et on en passe, ces derniers avaient sorti la toute grosse artillerie."C’est la première fois qu’il court chez les pros dans la province, et peut-être la dernière avant 10 ans", clame Stéphane Lambotte, oncle d’Arnaud, et l’une des chevilles ouvrières d’un fan-club devenu officiel il y a peu.

«Les victoires s’enchaînant, on a été pris de court»

"Avec Michel Pêchèr, Denis Lejeune et Cédric Pierrard, on suivait déjà beaucoup Arnaud en 2021. On a notamment été sur le Baby Giro et le Tour de l’Avenir. Quand il est passé pro, on a songé à créer celui-ci. Arnaud était aussi partant. L’idée était de le créer en 2023. Mais les victoires s’enchaînant, on a été pris de court. On s’est mis en ASBL, mais sans se précipiter non plus, en faisant bien les choses. Dans le conseil d’administration, outre moi-même, on retrouve Michel et Denis, et Pascale Bastin, la maman d’Arnaud."

Lancement des affiliations fin août

Une structure bien nécessaire pour gérer un afflux de nouveaux membres qui risque bien de continuer à exploser au rythme des bouquets."On veut faciliter l’accès aux courses aux supporteurs, informer ceux qui n’ont pas l’habitude d’aller le long des routes…, déclare Stéphane Lambotte.On lancera les affiliations à grande échelle fin août. Les membres recevront un pack avec le t-shirt, une photo dédicacée,… Des membres du fan-club de Philippe Gilbert, qui prendra sa retraite fin de saison, comptent aussi nous rejoindre."

Page Facebook: «Fan-Club Officiel d’Arnaud De Lie»

Mamys Monique et Solange aussi membres

Les deux grands-mères d’Arnaud (entourées de Stéphane Lambotte, son oncle), Monique et Solange, arborent aussi fièrement les couleurs du fan-club de leur petit-fils. »Tous nos petits-enfants sont égaux, insistent-elles en chœur.Arnaud sort peut-être un peu du lot, mais juste sur le vélo alors (rires). Ce qu’il réalise est magnifique. »