«Sans pression, c’est encore mieux»

Examens finis fin juin, elle a pris la route des vacances et a tout juste eu le temps de participer à une rencontre d’interclubs au Grand-Duché, avant de sauter dans sa voiture et de se lancer dans le tournoi deux étoiles de Beaufays. "J’ai eu une agréable surprise en me rendant compte, dès les premiers matches, que je sentais bien la balle et que je jouais juste. De là à battre Camille Fissette en finale, je ne l’imaginais pas. Je la connais, elle joue les interclubs dans le même club que moi. C’est une fille en pleine progression, qui joue les tournois ITF et qui s’entraîne énormément."

Résultat: Lucie a déjoué ses propres pronostics et s’est imposée avec la manière en trois sets, empochant prize-money et points inespérés pour le futur classement.

«Je me suis assagie»

La suite a été plus compliquée avec une défaite logique au premier tour des championnats francophones au Léopold club de Bruxelles. "Pauline Demel est classée 35 places devant moi et elle a jeu à haut risque. Avec elle, ça passe ou ça casse. Un peu comme moi, mais je me suis assagie, je gère mieux. Le premier set a été accroché et s’est joué à peu de chose. Au deuxième, elle s’est énervée et j’ai pu calmement compter sur ses erreurs. Au troisième, elle a flashé sur tout et tout est resté dans le terrain. C’est une adversaire imprévisible."

Le lendemain, au Belgian Circuit de Jemelle, la Sud-Luxembourgeoise a atomisé la Marchoise Célia Bastin. "C’est une nouvelle vie, reconnaît Lucie. Je fais un job d’étudiante à la Commune de Messancy, j’ai juste le temps de sauter dans ma voiture pour aller jouer mon match. J’y prends beaucoup de plaisir, même si je n’ai plus les mêmes ambitions qu’il y a quelques d’années. Je prouve que l’on peut jouer à un excellent niveau tout en faisant des études supérieures. Je joue sans pression et cela me réussit bien."

En demi-finale, elle s’est imposée contre Maud Pierard, classée 53 places devant elle au ranking belge. En finale, elle n’a rien pu faire contre la Liégeoise Tchanichev.

Après Jemelle, la jeune fille de 20 ans participera au tournoi du Bayard Dinant, puis prendra une semaine de vacances avec ses parents, avant de mener un mois d’août plus studieux. "Je dois repasser l’un ou l’autre examen fin août, mais je jouerai un tournoi par semaine. Cela me fera du bien pour décompresser."