Julia Grégoire à nouveau championne de Belgique

Ils sont 273 jeunes à s’être disputé 19 titres samedi et dimanche. Si nos représentants étaient à peine une dizaine, ils affichaient pour certains d’énormes ambitions, après les titres en 2021 de Julia Grégoire et Rémi Cara, ainsi que le bronze pour Ludovic Mottet.

Incertain à la suite de sa fracture de la clavicule début juin, Rémi Cara a malheureusement finalement déclaré forfait, même s’il était bien sûr présent en tant qu’organisateur avec le Team Luxbikes. Et Ludovic Mottet s’est lui aligné diminué (voir ci-contre).

Julia Grégoire était, elle, bien en possession de ses moyens. Et comment! Elle a décroché un 4e titre de championne de Belgique, et même un 5eavec son sacre en débutantes sur route, avec plus de 6 minutes d’avance sur Fleur Moors, la première de ses sept rivales. Mieux, la Barvautoise aurait aussi été sacrée haut la main si elle avait évolué dans la catégorie supérieure. Et pour cause, elle a rattrapé et scotché sur place les sept espoires parties une minute avant elles, et même deux des quatre élites, parties, elles, 2 minutes plus tôt.

Phénoménale!