Remontada d’Oppagne

Dans le seul duel entre équipes de P1 de cette première journée, Oppagne a émergé sur le fil après avoir été malmené par Houffaloise. Menés 1-3, les Gaulois ont renversé la vapeur pour s’imposer 4-3. Martin Bonjean, Jordy Jadot, Yannis Fiacre et Maxime Dandoy ont planté ces quatre roses, tandis que Steve Peeters a manqué la conversion d’un penalty en première période.

Doublé de Gengoux

Pour son premier match avec Assenois, Jean-Marc Gengoux a fait fort.Le buteur a inscrit un doublé au deuxième acte pour assurer la victoire des siens à Jamoigne (0-2).

Freylange accroché

Malgré le but rapide de Ndiaye, Freylange, avec Paquet, Huberty, Warlomont ou encore Lapraille, a été accroché samedi soir à Florenville. Les Bleus ont pu compter sur leur nouveau buteur, Cyprien Blandin, pour égaliser à l’heure de jeu. Freylange est la seule équipe de P1 qui a perdu des plumes contre une écurie de P2 en ce week-end de reprise.

Lepinois au but

Bastogne a battu Sainte-Ode (2-1) avec… François Lepinois entre les perches. Nicolas Labranche et Florian Collignon, les deux portiers du Léo, ont en effet dû déclarer forfait à l’échauffement.

Gouvy en mode mineur

Très déforcé, avec quatre gars de B dans le onze, Gouvy s’est imposé 0-3 à Wellin.Après une première période en mode mineur, la troupe de Bertels, avec Regnier et Pirson dans le onze de base, a vu Georis ouvrir le score.Joseph, grâce à deux buts, a tué le match.

Doublé d’Abada

Avec son nouveau chef d’orchestre Nicolas Prévot, La Roche n’a laissé aucune chance à Saint-Hubert samedi soir. Les hommes de Benjamin Simon se sont imposés 0-3 grâce à un doublé d’Abada et un but de Volvert, touchant également les bois à plusieurs reprises.

Sart dans le money-time

Mené après cinq minutes face à Halthier, après une mésentente entre Prince et Burton, Sart a vu Jacquet, sur corner, égaliser avant le repos. "Et nous émergeons à une minute du terme grâce à Burton, indique Quentin Faymonville. C’était une victoire nécessaire pour espérer passer car nous avons un programme compliqué."

Veriter en verve

Longlier n’a pas eu la vie facile dans le derby communal face à Grandvoir. L’équipe de Damien Tucci s’est imposée sur le plus petit écart, grâce à un triplé de Cédric Veriter (2-3).

Coup franc de Vialette

Corbion a créé une petite surprise en allant s’imposer à Habay-la-Vieille A (0-1). Antonin Vialette a inscrit l’unique but de la partie sur coup franc. Les Corbelots n’ont toujours pas perdu le moindre match avec Jérémy Guillaume entre les perches.

Bercheux déclare forfait

En série C, Bercheux a déclaré forfait pour aller à Meix B. "J’avais treize absents, confie Didier Gourmet. Je n’avais plus que sept joueurs disponibles." Bouillon B (à Étalle), Mormont B (face à Odeigne), Bourdon (à Haut-Fays) et Meix-le-Tige (contre Carlsbourg) ont pris la même décision.

Triplé pour Collette

Arrivé à Ochamps B cet été, le Borquin Arnaud Collette n’a pas tardé à trouver ses marques.L’attaquant a planté un triplé vendredi soir à Autelbas. Mené 3-0, Ochamps, avec Vandenbossche dans les buts, s’impose finalement 3-5. Les deux autres buteurs sont Zévenne et N.Arnould.

Carton de Vaux/Sûre

Vaux-sur-Sûre n’a fait qu’une bouchée d’Aubange B: 9-0. David Schoumaker et Théo Gillard ont, tous deux, inscrit un triplé.

Tellin carbure déjà

Tellin, avec sa colonie d’anciens Wellinois (Wigny, Lekaxhe, Charles, Bihain et N. Vincent) n’a pas fait dans le détail face à Compogne, venu en nombre réduit (5-0). Louis Vincent et Lucas Bihain ont planté chacun un doublé, laissant la dernière rose à Matteo Moors.

Le gardien égalise

Lors de la rencontre entre Aubange et Martelange (2-2), les deux gardiens se sont mis en évidence. Benjamin Simon, celui des Ardoisiers, a réalisé quelques parades déterminantes et spectaculaires en première mi-temps. Mené 1-2 à trois minutes de la fin, Aubange a ensuite été sauvé par son gardien, Mathéo Brabant, qui est monté aux avant-postes pour égaliser. Notons que les supporteurs ardoisiers avaient fait le déplacement en nombre: ils étaient une cinquantaine pour cette première sortie de la saison.

Mancini de retour

Après une grave blessure qui l’a écarté des terrains toute la saison dernière, Anthony Mancini a fait son retour dans le noyau Vançois, jouant les vingt dernières minutes de la rencontre de Coupe en déplacement à Saint-Mard (2-2). Son association avec Dylan Herman à la pointe de l’attaque des Rouges de Christophe Backes risque d’être explosive.

Doublé de Fievet

Julien Fievet a déjà des fourmis dans les jambes. Il a inscrit les deux buts d’Érezée sur le terrain de Harre-Manhay, dans un duel entre écuries de 2C (0-2).

Sept buts pour Ethe B

Les nouvelles équipes B d’Ethe et Habay-la-Neuve n’ont pas raté leurs débuts. Les Cassidjes ont battu Messancy B 7-1, avec des doublés de Kévin Collin et Mickaël Tinant notamment, tandis que les Habaysiens en ont planté six à Gérouville (6-2).