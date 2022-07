On peut le dire, oui. Les deux équipes évoluent certes dans la même division (BGLLigue), mais Strassen a terminé sixième du dernier championnat, tandis que nous avons fini à la 14e place avec Hostert. On s’est sauvé de justesse aux barrages, aux tirs au but.

On peut parler d’un transfert de dernière minute?

J’avais effectivement repris les entraînements avec Hostert, en juin, mais j’avais déjà manifesté mon envie de partir. Le club ne voulait pas me lâcher. Finalement, les présidents des deux clubs ont réussi à trouver un accord et j’ai signé à Strassen le 15 juillet.

Montant du transfert?

Ça, je n’en sais rien (rires). Les discussions se sont faites entre présidents, avec le concours de mon agent, Christian Gérard, qui m’avait déjà placé à Hostert. Il avait également un contact avec le Fola, mais le budget du club était déjà bouclé.

Juste un slip et les chaussures

Qu’est-ce que Strassen a de plus qu’Hostert?

Beaucoup de choses: le niveau d’exigence est supérieur, les conditions de travail sont meilleures… On a un terrain synthétique, un terrain en herbe magnifique, entretenu au quotidien, une salle de sport… On est suivi comme des professionnels, que ce soit au niveau médical ou de la nutrition. Lors des tests, par exemple, on m’a fait savoir que mes quadriceps n’étaient pas assez musclés par rapport à mes ischios. Le travail est vraiment individualisé. On est également équipé de cardiofréquencemètre en permanence sur le terrain. Rien n’est laissé au hasard. Hormis un slip et mes chaussures, je n’ai rien à prendre quand je pars au football (rires). Le club a terminé aux portes du Top 5, donc il peut caresser l’espoir de participer un jour à la Coupe d’Europe (NDLR, quatre tickets au Grand-Duché).

Qui dit meilleur club dit concurrence accrue…

Oui, mais ce n’est pas pour me déplaire. À Hostert, j’étais sûr d’être titulaire tous les week-ends (NDLR, l’ancien joueur d’Arlon, de Longlier et Durbuy a disputé 26 des 30 matchs de championnat la saison dernière, ne commençant qu’une seule fois sur le banc). Ce ne sera pas le cas à Strassen. Lors de mes deux premiers matchs amicaux, contre Junglinster et Ettelbruck, je n’ai joué que dix et quinze minutes. Je sais que je dois travailler encore plus pour gagner ma place, mais tant mieux, c’est comme cela que l’on progresse. Je me réjouis, en tout cas, d’évoluer dans une équipe de cette qualité. Avec Hostert, nous subissions souvent le jeu. La saison dernière, j’évoluais sur le côté gauche dans un 3-5-2. Je jouais quasiment comme back gauche, au final, et je n’ai inscrit que 3 buts en championnat, plus un dans le match de barrages. À Strassen, j’ai bon espoir de retrouver une place d’ailier dans un 4-3-3 traditionnel.

Vous avez eu des contacts en province de Luxembourg?

Alain Gilles (Freylange) et Sam Bodet (Libramont) m’ont simplement demandé ce que je faisais, mais je leur ai dit qu’un retour dans la province n’était pas encore à l’ordre du jour.

Après deux saisons au Grand-Duché, où situez-vous le niveau de la BGL par rapport à la D2 ACFF?

C’est difficilement comparable. Les meilleures équipes de BGL peuvent rivaliser avec Virton, tandis que les plus faibles sont plus du calibre de Habay.

Le côté 100% «amateur» de notre province ne vous manque pas?

Si, quand même! Le côté «déconne», où on ne se prend pas trop au sérieux, me manque un peu. Le football reste un loisir à mes yeux. Mais au Grand-Duché, dans le vestiaire, certains coéquipiers sont davantage des collègues que des amis. Ils sont nombreux à ne vivre que du foot. Personnellement, je travaille à temps plein à côté. Ce qui, avec quatre entraînements par semaine, est assez éprouvant.