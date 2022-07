Retour gagnant pour Ralet dans le Jura

"À cause d’une tendinite du TFL (NDLR, syndrome de l’essuie-glace) . J’avais déjà ressenti une douleur légère au genou les semaines précédentes, mais ce n’est que pendant la course que j’ai vraiment eu mal , explique Hugo Ralet. J’avais couru 30 km avec la douleur. Je voulais absolument finir. Mais je ne savais plus mettre un pied devant l’autre."

Dimanche, celui-ci a pour la première fois remis un dossard, sur l’UTTJ (Un Tour en Terre du Jura), à Coyrière. Et il a gagné, sur un format qui plus est inhabituel pour lui, 13 km, lui qui a l’habitude de collectionner les bornes. Sous une chaleur caniculaire, il a bouclé la distance en 58' 28", avec 30 secondes d’avance sur son plus proche poursuivant, le Français Tom Michel.

«13 km, ce n’est pas le même sport»

"Je n’avais quasiment plus fait que du vélo depuis le National et, 13 km, ce n’est pas le même sport que les courses que j’ai l’habitude de disputer , sourit Hugo Ralet. C’était intense. Si j’avais encore quelque chose, je l’aurais ressenti. D’autant qu’il y avait plus de descentes que de montées. Or, pour le TFL, il n’y a rien de pire que les descentes."

De bon augure évidemment à un mois de l’UTMB, sur lequel il participera à l’OCC (56 km).