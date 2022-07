Mais la première grosse affiche, la seule entre écuries de P1 lors de cette journée d’ouverture, elle aura lieu ce soir (20h) au Pas Bayard. Oppagne, descendant de D3, reçoit Houffaloise, promu de P2, pour un duel qui aura valeur de test quelques mois avant de se retrouver en championnat. Un examen d’entrée un peu dénaturé puisque les deux formations seront loin d’afficher complet. Les Houffalois, qui n’ont pas encore disputé le moindre match amical, seront privés de Brichet, Tombal et Vandercruys blessés, mais aussi de Clotuche, Glaude et leur coach Aurélien Gomez, tous en vacances. Pléiade d’absents aussi chez les Coalisés, qui aligneront le portier de l’équipe B, Xavier Galand, entre les perches. Mazzara, Guillaume, Raskin, R.Bonjean, Paquet et Yousfi manquent à l’appel, tandis que Fiacre et Jérôme Jadot sont incertains. La bande à Valère Lamy s’est fait les dents en semaine contre Petit-Han avec une victoire 7-1.

Pour le reste, on épinglera les duels Jamoigne – Assenois, Florenville – Freylange ou encore Harre-Manhay – Érezée, qui mettra aux prises deux outsiders de 2C.

Changements volants

Dans la Coupe réservée aux P1 et P2, les quatre premiers de chaque poule, ainsi que les quatre meilleurs cinquièmes, décrocheront leur ticket pour les seizièmes de finale.

Dans l’épreuve des P3, les quatre premiers de chaque groupe se hisseront au tour suivant.

Deux précisions, au niveau du règlement:

1. Le nombre de réservistes autorisés sur la feuille de match redescend à quatre (contre cinq la saison passée), mais les changements volants restent autorisés durant la phase de poules.

2. Tout joueur inscrit sur une feuille de match de l’équipe A, exception faite du gardien de but, ne pourra plus jouer en Coupe avec l’équipe B avant le stade des quarts de finale. M.Pn.