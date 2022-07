Olivier Depeauw, un tempo toujours plus infernal

Olivier Depeauw, de Marbehan, n’en finit plus de progresser depuis ses débuts en triathlon en 2019. Samedi dernier, au triathlon Haute-Meuse à Anhée (2 km natation, 74 km vélo, 18 km course à pied), le PowermaXx a carrément fait jeu égal avec Yannick Antoine (10e et 3e en 40-49 ans). Il a bataillé pour le podium en 40-49 ans avec le Rullot jusqu’à la fin du premier des deux tours de vélo, mais un souci à une roue a plombé ses ambitions. Beaucoup auraient rendu les armes, mais pas lui. "J’en avais une de rechange dans la voiture, le temps d’aller la chercher, j’ai perdu 22 minutes , regrette Olivier Depeauw, 43 ans, qui a finalement terminé 54e à 23' 21" de Yannick Antoine, son ancien équipier au basket à Rulles. J’ai joué 25 ans au basket, j’ai débuté à Rulles, avant d’y revenir plus tard en réserves, où j’ai joué avec Yannick , développe l’ancien pivot et ailier d’1,87 m . J’ai arrêté à 28 ans à cause d’une blessure au tendon d’Achille. Pour ma rééducation, je me suis mis à nager et courir. J’ai commencé à faire les allures libres de Gaume, pour maintenir une activité sportive. Pour le loisir et rien d’autre. Je n’avais guère le temps de m’entraîner. Mon métier d’ostéopathe me prenait plus de 70 heures par semaine. Puis un jour, j’ai accompagné un ami comme bénévole au marathon de Bruxelles. J’ai voulu faire un marathon. J’ai bouclé le Maasmarathon, en 3 h 53'. J’avais 31 ans."