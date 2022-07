Le Tour de Wallonie de passage en Famenne-Ardenne ces lundi et mardi

Mais nul doute que les passionnés de vélo ont déjà noté dans leur agenda l’étape de ce mardi, la 4e de cette 43e édition.

Le départ sera en effet donné à Barvaux, à 12h50. "Notez qu’il s’agira du départ officieux, observe Philippe Bontemps, le bourgmestre durbuysien. Le départ réel sera donné près de 10 km plus loin à Durbuy, vingt minutes plus tard."

Le village du Tour, les bus des équipes, le podium des signatures se situeront dans un cercle très restreint entre la place du Marché, le Parc de Juliénas et le parking de l’ancienne piscine. Rien à voir donc avec le Tour de Belgique où le dispositif s’étendait sur plusieurs kilomètres, de Durbuy à Rome… Par contre, ainsi que le prévient Philippe Bontemps, les mesures anti-Covid seront strictement appliquées.

Pas question par exemple, de la part d’un supporteur, de quémander un selfie ou un autographe à son coureur préféré.

Amonines, Fourneau-St-Michel et Daverdisse

Concrètement, avant de rejoindre la province de Namur et Couvin, au bout de 200 km, les coureurs du Tour de Wallonie aligneront 90 km en Luxembourg, passant par Pont d’Érezée, la côte d’Amonines (vers 13h35), Beffe, Chéoux, Lignières, Nassogne, la côte du Fourneau-Saint-Michel (14h25), Saint-Hubert, la Barrière de Transinne, la côte de Daverdisse (15h05) et Lomprez…

Avec un final comportant également plusieurs difficultés, cette quatrième et avant-dernière journée doit réjouir les puncheurs.

Arrivée à Rochefort lundi

Mais lundi déjà, la 3eétape, entre Visé et Rochefort (194 km), fera la part belle à notre province.

Après une soixantaine de kilomètres, les coureurs se présenteront en effet à Bomal (vers 13h30), enchaîneront par Izier, la côte de Malboutée, Villers-Sainte-Gertrude, Aisne, Heyd, Tour, Barvaux (14h), Ny, Soy, Melines, Werpin, Hampteau, Marenne, Bourdon, Marche (14h45)…

Ils rejoindront Rochefort et le circuit local via Aye, Humain et Havrenne.

Le premier passage sur la ligne est attendu vers 15h15, à 64 km de l’arrivée.

Jemelle, Marloie, Hargimont, la côte d’Ambly (15h40), Forrières, Jemelle encore, la côte de Fays, Rochefort à nouveau puis Hamerenne, Han-sur-Lesse et Ciergnon seront traversés avant que les meilleurs se disputent la victoire à Rochefort vers 16h50.

"Nous avons reconnu les cinquante derniers kilomètres mercredi, explique Luc Wirtgen. Le parcours est très vallonné, mais je pense qu’on peut s’attendre à une arrivée groupée. Certains auront sans doute rendu les armes, mais je n’exclus pas un sprint entre une soixantaine d’éléments."

Avec une première explication entre Arnaud De Lie et Tim Merlier? Réponse lundi en fin d’après-midi…