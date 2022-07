Arnaud De Lie, Rémy Mertz et Luc Wirtgen de la partie

"S’il existe bien une course pour laquelle toute l’équipe est motivée, c’est ce Tour de Wallonie, assure Luc Wirtgen. Là, nous évoluons à domicile, avec une course organisée par notre patron (Christophe Brandt). Même si on sait que le plateau va être particulièrement relevé, même s’il est clair que le parcours est truffé de difficultés, surtout au cours des deux étapes initiales, avec deux ascensions du mur de Huy ce samedi (aujourd’hui) et la Redoute, dimanche (demain) , c’est une obligation pour moi comme pour mes coéquipiers de Bingoal de montrer le maillot" , insiste le Tintangeois d’adoption.