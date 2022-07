Oui, je suis comblé. À 36 ans, je me dis que j’ai réussi mon Tour de… France. Mis à part mon expérience sur l’Arden Challenge, je n’avais encore jamais pu me tester sur une épreuve pareille, avec quatre jours non-stop. Sans compter qu’une étape chez les amateurs à l’Arden Challenge, c’est 80 km; là, c’était le double. Ajoutez-y une opposition alliant qualité et quantité, mais aussi une organisation générale digne des épreuves de renom. Oui, pour moi, ce Tour de Liège s’apparente vraiment au Tour.

Dommage d’avoir concédé 41 secondes lors du final à Pepinster… Vous auriez pu revendiquer une place dans le top 20, voire même dans le top 10…

La faute à mon placement dans le peloton. Cela reste vraiment le point majeur qu’il me faut améliorer. Je n’ose pas prendre de risques… Mais en restant confiné à l’arrière du peloton, il suffit d’un incident, d’une chute comme dimanche dans le circuit local d’arrivée, pour perdre du terrain. Il n’en faut pas plus pour me refroidir et m’inciter à redoubler de prudence.

Le hic, en restant à l’arrière, c’est d’être confronté à des cassures, des bordures, ce qui implique des efforts inutiles.

Raison pour laquelle vous veillez à ne pas vous mêler à la lutte dans un sprint en peloton?

Je vais être papa… Je laisse les plus jeunes et les plus expérimentés en découdre. Le deuxième jour, je finis 60e d’un peloton de 61 éléments; le lendemain, à Vielsalm, 90e sur 96… Par contre, à plusieurs reprises, je n’ai pas hésité à tenter ma chance en attaquant. La preuve que la forme était bien là…

Avec le Verviétois Tom Schyns 20e et le Brabançon Pierre Brogniet 38e, le Chevigny n’a pas à rougir face à une solide opposition?

Je crois que le bilan général est positif. Le fait de courir ainsi en équipe restera également une chouette expérience, même si je n’ai pu accompagner mes coéquipiers et le staff tout au long de ce Tour. Compte tenu de l’heureux événement qui m’attend, je rentrais à la maison chaque jour.