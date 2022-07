Son coach Frédéric Fenoul a vécu un rêve éveillé

Durant les assauts, mais aussi durant les périodes d’attente et de préparation. " Mon rôle se situe à deux niveaux. Tout d’abord, le côté tactique. Neisser a une large palette technique et tactique, ce qui fait qu’il doit faire ses choix. Maintenant, en fonction de l’adversaire, il y a quelques petites consignes de base à respecter et qui vont lui servir. L’autre fonction, elle est dans la gestion psychologique. On a une présence et parfois une présence qui rassure comme lors de la rencontre face au suisse Heinzer qui a tenté de la déstabiliser. Mais même si on essaye d’apporter sa pierre à l’édifice, c’est bien l’athlète qui est sur la piste et qui va chercher les victoires ."

Côté émotions, Frédéric Fenoul en a eu pour son argent ou plutôt pour du bronze comme cadeau d’anniversaire.

" J’avoue, j’étais sur mon petit nuage, je vivais un rêve éveillé. Et pas uniquement parce qu’il y avait un Français en face en demi-finale. Non, mais lorsque je voyais des coaches en place pour une médaille, je rêvais secrètement d’être à leur place, un jour. Et cette fois, c’est moi qui y étais. Et j’espère que l’on ne va pas s’arrêter là parce que si c’est une forme d’accomplissement pour nos cinq années de travail, ce n’est pas la fin du projet, on a encore de belles lignes à écrire au palmarès. "

Un résultat qui va aussi avoir des effets positifs au niveau de l’Adeps, de la Défense et du COIB pour continuer à soutenir cette discipline dans les années à venir.