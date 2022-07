Les femmes au pouvoir à Houffalize

" Je pense qu’il y a deux raisons ", explique Claude Philippart, membre du comité du TCH et actif du côté de la branche féminine du club. Il y a tout d’abord eu le premier titre en interséries du club remporté par nos dames. Cela a mis le tennis féminin en évidence à Houffalize et sans doute créé quelques vocations. Et le deuxième aspect, peut-être plus étonnant, c’est le Covid. En effet, notre sport a été le premier a pouvoir être pratiqué et on a notamment vu débarquer de très nombreuses filles du club de volley local pour se lancer dans le tennis pour pouvoir refaire du sport alors que les salles étaient toujours fermées. "

Deux matchs ce dimanche en plus du tournoi

Résultat des courses, explosion des inscriptions et des résultats impressionnants pour cette saison avec l’équipe dames qui disputera les interrégions en septembre après leur titre en interséries et les deux équipes de Dames 25 qui sont toujours en lice.

" L’équipe qui est en division 3 disputera la finale face à Saint-Fiacre et celle de 4 jouera sa demi-finale face à Arlon, explique le dirigeant houffalois. Cela nous a obligés à remanier entièrement la journée finale de notre tournoi. On fera disputer toutes les rencontres le matin avec remise des prix à 14h pour laisser les terrains pour nos deux équipes dames. Cela devrait donner une belle animation tout au long de la journée ."

Un tournoi qui affiche d’ailleurs complet mais où les tableaux féminins restent relativement légers par rapport à certains messieurs. En attendant, le club d’Houffalize compte bien encourager le tennis au féminin.

Que ça soit avec des compétitions comme la soirée des doubles uniquement réservée aux dames ou encore avec la promotion auprès des jeunes filles au sein de l’école de tennis.