Godwin Gagban explique les raisons de son départ de Longlier

À bientôt 20 ans, il les fêtera en décembre, Godwin Gagban va donc retrouver un club qu’il connaît bien. "J’ai déjà évolué plusieurs saisons chez les jeunes à Virton, indique l’intéressé. Alors oui, le championnat U21 sera sans doute moins médiatisé que la P1. Mais je vais avoir des séances tous les jours et pour ma progression, c’est un vrai plus. Ici, cela fait trois semaines que je m’entraîne avec Virton et cela se passe bien. Si je pouvais déjà retourner à Virton l’an dernier? C’était une possibilité. J’avais discuté avec Aurélien Huberty, mais il m’avait dit de refaire une saison à Longlier. Je l’ai écouté, mais je n’ai pas livré un super exercice et je voulais partir pour me relancer."

«J’avais déjà annoncé mon envie de partir»

Reste que ce départ arrive tard dans la préparation. "Oui, c’est dommage, mais en fin de saison, j’avais déjà évoqué mon envie de partir aux dirigeants, indique Godwin Gagban. Je ne me sentais plus aussi motivé. Et puis, il reste encore un peu de temps pour se retourner."

Du côté de Longlier, inutile de dire que la nouvelle n’a pas fait plaisir. "Je lui avais conseillé de rester encore un an , dit Damien Tucci, le T1 des Longolards. Il était dans un groupe qui l’appréciait, qui faisait tout pour le mettre en confiance. Mais bon, personne n’est irremplaçable. Nous allons regarder pour le remplacer. Enfin, le comité n’a pas encore validé sa démission."