Francine Theismann, la tête et les jambes

Pour les championnats AFT, Francine Theismann ne s’était mis aucune pression. Il faut dire que celle qui fêtera ses 61 ans en décembre prochain n’avait plus joué en compétition depuis plus de dix ans. "J’ai recommencé cet hiver et comme cela m’amusait bien, j’ai voulu me frotter aux gens de ma catégorie afin de voir quel était le niveau et comment je pouvais me débrouiller, raconte-t-elle. Ici, pour les championnats francophones, ce n’était quand même pas tout près. Je me suis farci quatre fois le déplacement jusqu’à Bruxelles sur la semaine. Et un simple aller-retour équivalait à 400 kilomètres… Reprendre la compétition chaque semaine? Non, mon emploi du temps ne me le permettrait pas de toute manière."

Maman de Pauline et Louis Van Herck

Si Francine Theismann n’avait plus joué en compétition depuis des années, elle n’était pas du genre à rester assise dans son canapé. "J’ai été opérée quatre fois au niveau de l’épaule, j’ai aussi été opérée du genou. J’avais alors commencé à nager , dit-elle. J’ai aussi repris la course, avec le trail, cela me plaisait bien. J’ai toujours été sportive et ma condition physique m’aide dans un match comme celui que j’ai disputé dimanche. Le tennis? Je continuais à taper la balle en donnant cours aux enfants, mais ce n’est pas pareil qu’un entraînement."

Maman de Louis et Pauline Van Herck, Francine Theismann a aussi entraîné les plus belles promesses de la province. " À Garisart, je m’occupais des meilleurs moins de 12 ans , se souvient l’intéressée. J’ai eu Déborah Kerfs, Hélène Scholsen ou encore Caroline Daxhelet parmi mes élèves. Est-ce que je me reconnais quand je vois ma fille sur le court? Non, ce n’est pas pareil. Moi, je n’avais pas eu autant de formation. Quand j’ai commencé, les revers à deux mains, cela n’existait pas par exemple. Je jouais encore avec des grandes raquettes en bois. Mais Pauline commence à avoir un aspect plus tactique dans son jeu, elle aime faire déjouer son adversaire. Sur ce point-là, elle me ressemble."