Pour son quatrième match de préparation, l’Excelsior Virton a donc subi sa première défaite en terre libramontoise. Face à une belle équipe de La Louvière, promue en N1, les Verts ont pourtant montré de jolies choses durant une bonne partie de la rencontre. Pour cette joute amicale, le coach Christian Bracconi avait décidé d’aligner une grande partie des nouvelles recrues du mercato.

Thomas Vincensini, le gardien provenant du SC Bastia, a commencé la rencontre et a laissé une bonne impression. Comme lors du dernier match amical à Visé, le trio défensif constitué du capitaine Vinck et des deux nouvelles recrues Cassaert et Delorge s’est montré solide, et ce malgré les deux buts encaissés. Ilunga, pêché dans le noyau espoirs, a quant à lui montré qu’il avait du talent dans les jambes, en témoignent ses nombreux gestes techniques réussis.

L’impact physique d’Abdallah

Transférés deux jours avant la rencontre, les joueurs offensifs Mabella et Abdallah ont, eux aussi, commencé la rencontre. S’ils n’ont pas ménagé leurs courses et leur travail défensif, les spectateurs n’ont guère eu l’occasion de les voir offensivement. Les automatismes n’étant pas encore présents, ils n’ont pas été alimentés correctement par leurs coéquipiers. On retiendra néanmoins que l’international malgache Abdallah, arrivé du Lierse, en impose par son physique. Sa puissance et son jeu de tête devraient aider fortement les Verts lors du prochain championnat. Quant à Mabella, il semble apprécier le jeu en profondeur et a été l’auteur d’une belle reprise de volée détournée par le portier louviérois. Le jeune Libramontois Maxime Guillaume, entré peu après l’heure de jeu, a également laissé une belle impression devant son public. Jouant simple, il n’a pas hésité à alterner le jeu court et le jeu long. Malgré son petit gabarit, il s’est montré très costaud dans les duels. Simon Paulet (ex-Westerlo), seul joueur testé ce mercredi soir, a livré une prestation relativement sobre.

À Knokke puis aux Pays-Bas

Sans Kagé, Doué ou encore Anne, laissés au repos, les hommes de Bracconi n’ont donc pas démérité dans un match où ils ont montré de jolies combinaisons. La RAAL a répondu présent avec un football relativement rude et costaud. Les deux buts concédés par les Virtonais font suite à deux erreurs défensives. La première sur une contre-attaque mal négociée et la seconde sur un penalty relativement léger. Ce dimanche, l’Excelsior jouera un amical à Knokke avant de partir une semaine en stage aux Pays-Bas.