Romain Louppe collectionne les points

Pas évident dans ce cas d’être au top pour maîtriser sa machine, mais heureusement pour Romain, ce contretemps n’a pas eu d’impact. "Je n’ai pas trop senti la douleur", confirme-t-il. À l’issue des essais, le duo Romain Louppe – Luca de Vleeschouwer décroche la deuxième place en catégorie 600cc, la septième au général. "Nous avions décidé que ce serait Luca qui prendrait le départ de la course afin de creuser un écart suffisant, raconte Romain. Malheureusement, un problème d’amortisseur entraînant une usure rapide d’un pneu, ne lui permettait pas d’atteindre notre objectif."

S’ils font équipe, les deux pilotes s’alignent chacun avec leur propre moto. Au guidon de la sienne, Romain va assurer de longs relais, un peu moins de quatre heures sur les six que compte la course.

Troisième à trois tours de l’arrivée et malgré un bras qui commence à fatiguer, Romain réussit à déborder un adversaire et à engranger les vingt unités précieuses qui récompensent la deuxième place. Toujours en tête de leur catégorie, Romain et Luca voient leur principal adversaire revenir à quatre points. Quand on sait que le vainqueur d’une manche récolte 25 unités, il est clair que la bagarre pour la victoire finale risque d’être très chaude début octobre.