«L’objectif est de pérenniser le club»

Après une saison difficile, les Sibretoises veulent vivre un championnat plus serein, même si la série semble à nouveau de qualité et même si le recrutement n’a pas été évident. "Il y a l’appel du Luxembourg et puis des joueuses qui annoncent leur retraite, mais qu’on retrouve finalement dans un autre club" , soupire-t-il. Malgré cela, Sibret a trouvé une nouvelle, jeune et talentueuse gardienne, Lise Maissin. Lise Marie Bodet, qui n’a pu évoluer qu’avec l’équipe B l’an dernier, devrait apporter un plus à l’équipe A et le club fonde également beaucoup d’espoirs sur la jeune Alice Burgraff qui débarque de Sainte-Ode.

Plus de liens avec l’équipe B

Des membres du comité étaient présents pour la rentrée des classes, lundi soir, tout comme le coach de l’équipe B Serge Willot, venu accueillir deux futurs renforts et indiquer la ligne conductrice du club. "On veut une collaboration entre les deux équipes" , confirme d’ailleurs le président Joseph Grogna. "Il faut une véritable osmose entre les deux groupes, confirme le coach Gondry. Il faut des liens étroits entre les deux groupes. Si des joueuses de B performent, la porte de la A est ouverte. À l’inverse, certaines filles du noyau A pourraient très bien réaliser un séjour chez les B si les prestations ne sont pas suffisantes. On repart d’une page blanche et l’objectif premier est de pérenniser le club. Pour donner une nouvelle dynamique, je prévois aussi des amicaux face à des équipes de la province, comme c’est déjà le cas dans le programme avec Petitvoir. Par ailleurs, au niveau du jeu, il y aura peut-être des surprises dans notre manière de jouer. Je veux mettre en place une tactique et puis un plan B."

Mais il était déjà temps de prendre le chemin du terrain et des premiers efforts: "N’allez pas au-delà de vos limites. On a six semaines pour arriver au niveau. Il faut absolument éviter les blessures". Premier rendez-vous officiel dans trois semaines en Coupe de Belgique avec un déplacement à Brasschaat. Déjà un bon test avant de penser au championnat.