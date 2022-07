Une dizaine de jeunes pilotes de l’EVHA en étaient. Certains ont porté très haut les couleurs de leur école, entre autres en minimes avec un doublé signé Louis Delré, de Waremme, vainqueur devant Clément Louis, de Cherain. "Louis Delré disputait sa première course après s’être cassé le bras en trampoline, il fait partie des meilleurs minimes belges , commente Nicolas Rome. Clément a aussi fait une très belle course."

74 membres en moins d’un an

Lola Hardenne, de Bande, 16 ans à peine, et qui n’a débuté le VTT que cette année, a, elle, fini 4e sur 10 en dames. "Et même 2e en dames jeunesse. Certes cette catégorie n’est plus au G-Skin, mais on voulait mettre les plus jeunes demoiselles à l’honneur , insiste Nicolas Rome. On en compte d’ailleurs quelques-unes parmi nos membres."

Des membres dont le nombre commence à chatouiller la centaine, alors que l’EVHA n’a pas encore un an. Il soufflera sa première bougie en septembre. "On a 74 membres, on en accueille sans cesse des nouveaux, et pas mal de coureurs viennent aussi aux deux séances d’essai qu’on offre avant d’intégrer l’EVHA , se félicite un président aux anges. Par ailleurs, si tous évoluent, on veut surtout qu’ils s’amusent."