4e tricot national pour Julia Grégoire?

Après ses 11e et 9e places à l’Euro, et son succès au marathon de Stoumont, Julia Grégoire s’est rassurée une dernière fois avant le National où elle défendra son titre en juniores. À La Baraque, elle a triomphé en dames, en se classant 17e sur 62 au scratch, au beau milieu des cadets et juniors. « Cette course clôturait une grosse semaine d’entraînement, de 450 km, commente la pilote de la BH Wallonie MTB Team. C’est toujours chouette de rouler contre les garçons. Pour ce qui est du National, j’espère gagner évidemment. Normalement, la concurrence ne devrait pas être trop rude. Je dis bien normalement, car on peut toujours avoir des surprises sur les startlists. Avec de belles montées et des portions techniques, le parcours me convient. »