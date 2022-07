Thomas Deruette aussi véloce en baskets qu’à vélo

S’il n’avait rien de folklorique, le 1er Trail Tours du Carnaval de Meix-devant-Virton était inédit, avec 1 seul parcours, de 8 km, mais 3 distances, 8, 24 ou 40 km. La possibilité était en effet offerte de n’allonger qu’1 boucle, ou 3 ou 5. Enfin, la possibilité pas tout à fait, car il fallait chaque fois rentrer au terrain de football en moins d’une heure, pour pouvoir repartir l’heure suivante. Un concept dans la lignée de l’Infinity Trail à Vielsalm, si ce n’est que sur ce dernier, seul le 5e tour décide du classement. Au Trail Tours, on cumule les temps pour l’établir. S’ils étaient à peine 29, tous s’accordaient pour dire que les absents ont toujours tort. De retour après plus de 2 ans sans dossard, le Laichois Dimitri Neimry a gagné le 24 km, devant Elise Pereira, qu’il coache. Thomas Deruette a encore prouvé qu’il ne brillait pas qu’à vélo, en s’imposant sur 8 km, Quintia Latran, d’Izel, triomphant en dames. Personne n’a osé les 40 km, ou les candidats ont été éliminés plus tôt.B.G.