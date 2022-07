Deux de nos représentants sont actuellement présents au Caire (Égypte) pour les championnats du Monde d’escrime. Et c’est à l’épée que l’on retrouve nos Luxembourgeois avec Neisser Loyola et Nicolas Poncin. Lors des poules de qualifications, ils remportaient suffisamment de matches à cinq points pour se qualifier dans le tableau final. Une fois ce premier objectif atteint, toute autre victoire était un bonus pour Nicolas Poncin. Et sa victoire au premier tour l’envoyait dans le Top 128 mondial mais l’aventure s’arrêtait là pour le Mussonais. On le sait, les objectifs sont bien plus élevés pour Neisser Loyola et ce n’est finalement qu’une demi-surprise de le retrouver ce mardi avec les 64 meilleurs.