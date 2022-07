Debouchez, 3 courses en 3 jours et 2e vétéran en Ardèche

Jean-Christophe Debouchez n’a pas fait les choses à moitié sur le Triathlon des Gorges de l’Ardèche, mais plutôt en triple en disputant ses 3 épreuves. Trois formats qu’il a enchaînés en autant de jours à Saint-Martin-d’Ardèche, un Ms jeudi (1000 m natation, 35 km vélo, 7 km course à pied), un XS vendredi (400 m, 10 km, 2 km), et en dessert un L samedi. Un L certes abrégé, mais il ne s’en est pas plaint vu la canicule et les efforts préalables, en raison des feux de forêts dans le Gard voisin. Un département que devait emprunter les parcours vélo et à pied, ramenés de 74 à 56 km, et 18 à 14 km, la natation étant maintenue à 2000 m. Pas cuit pour un sou, Jean-Christophe Debouchez a enchaîné les performances : 41e du Ms, 31e du XS et 29e du L, dans le même temps que la professionnelle Charlotte Morel, vainqueur en dames. Mieux, l’Arlonais a fini 10e sur 121 du challenge, le général des 3 courses, et 2e vétéran !.B.G.