Sandy Fries met la vidéo au service des clubs

En lançant "My Football Vidéo Project", Sandy Fries a pour but de mettre la vidéo au service du football provincial. D’un simple hobby au départ, Sandy Fries pourrait bientôt en faire une activité complémentaire.

"Cela fait plusieurs mois que je me suis lancé là-dedans, raconte l’intéressé. J’avais contacté tous les clubs de P1 afin de voir si des gens étaient intéressés. En D3, Habay a son propre matériel vidéo, tandis que les autres clubs sont équipés par Sporttotal. L’an dernier, je collaborais avec les clubs de Meix et de Longlier. Je me suis aussi rendu à Freylange. Et je m’occupais de filmer toutes les rencontres à domicile des U21 de Virton car il s’agit d’une obligation quand tu évolues à ce niveau. Comment m’est venue cette idée? En fait, déjà quand j’étais entraîneur, j’estimais que le matériel vidéo était un plus. Cette année-ci, comme je n’entraînais plus, je me suis dit que j’allais me lancer."

Sandy Fries l’a dit, il collabore déjà activement avec Meix et Longlier. "Meix, j’ai commencé à m’y rendre car c’est le club situé le plus proche de chez moi , sourit Sandy Fries. Du côté de Longlier, le coach, Damien Tucci, est friand de vidéo. Je vais dans chaque club au moins une fois par mois. Ensuite, les images peuvent être exploitées de différentes manières. Du côté de Longlier, c’est Damien Tucci qui s’occupe lui-même des montages, des phases qu’il veut montrer à ses joueurs et parfois, cela remplace une séance d’entraînement. Du côté de Meix, chaque joueur recevait la vidéo et à la demande du coach, c’est moi qui me rendais dans le club. Est-ce qu’un club peut me demander d’aller filmer un adversaire direct? Cela pourrait être possible, mais dans tous les cas, je dois toujours demander l’autorisation au club hôte avant d’installer mon matériel et de commencer à filmer."

Une caméra à 7 mètres

Pour Sandy Fries, pouvoir disposer des images de ses matches est un vrai plus pour un groupe.

" Ici, je filme avec une caméra qui est placée à sept mètres de hauteur et qui filme tout le terrain. Si tu as un corner dans une partie de terrain, avec ma caméra, tu sais quand même voir le positionnement du gardien à l’opposé du terrain par exemple , explique Sandy Fries. Cela te permet d’avoir des images d’un angle différent de celui au bord du terrain ou même dans un résumé à la télévision. Imagine que tu as un corner pour toi et que dix secondes après, tu encaisses. Avec les images, tu peux vraiment voir ce qui n’a pas été réalisé correctement. Car quand tu es le long du terrain, tu regardes le ballon et pas le reste. Avec une caméra placée aussi haute, tu peux regarder la hauteur de ton bloc ou la largeur de ton équipe. Les joueurs ont peur de me voir arriver? Non, pas vraiment (rires). Ils sont même plutôt contents car ils savent que s’ils réalisent une prouesse technique, ce sera filmé. L’autre avantage de la vidéo pour un coach, c’est que quand tu veux expliquer quelque chose de précis, une image vaut mieux que des mots. Si vous voulez expliquer à votre défenseur qu’un attaquant réalise toujours le même appel, qu’il se déplace toujours de la même manière, une vidéo, c’est bien plus parlant qu’un long discours."

Au niveau du temps mis pour réaliser un "reportage" complet, Sandy Fries indique que cela reste raisonnable.

"Mon matériel, il se monte et se démonte en dix minutes , explique-t-il. Donc, je n’ai pas besoin d’arriver des heures à l’avance au terrain. Une fois que c’est terminé, les images sont téléchargées et la plate-forme travaille entre quatre et douze heures. Je travaille avec une caméra intelligente qui rend les images utilisables et qui garde les temps forts. Une fois que les images sont téléchargées, il faut compter environ une heure de travail pour le montage."

On l’a écrit, Sandy Fries avait proposé ses services à plusieurs clubs. "Après, j’ai un peu l’impression que les clubs de P1 n’ont pas vraiment de moyens à allouer pour cela. Si j’étais gardien ou attaquant et que je proposais mes services, j’aurais plus de réponses (rires). Les tarifs? Tout dépend de ce que le club a besoin."

Notons que les résumés des rencontres filmées par Sandy Fries sont disponibles sur Youtube. " C’est plutôt pour le côté fun et le fait d’avoir des images de son match, note celui qui est devenu papa voici moins d’un an. Le résumé de Messancy-Bleid avait bien marché par exemple. Mais je suis encore loin de pouvoir me faire de l’argent grâce aux vues Youtube (rires)."