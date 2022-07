Je connais bien l’entraîneur Stéphane Guidi, avec qui j’ai évolué à Rochefort et que j’ai affronté avec le Standard lorsqu’il était à Seraing. Nous avons aussi suivi les cours d’entraîneurs ensemble. J’avais déjà donné un coup de main une fois la saison dernière et le club cherchait un nouvel adjoint. J’ai accepté ce défi.

Quel sera votre rôle?

Je suis l’un des deux adjoints. J’irais deux fois par semaine à Liège. Le jeudi, avec une mise en place tactique pour le match du week-end en fonction des demandes de l’entraîneur. Je serai aussi présent lors des rencontres avec différents aspects du jeu à analyser. On peut parler d’un rôle de consultant pour l’équipe avec un regard un peu différent.

Vous allez découvrir le football féminin?

Oui, c’est quelque chose de nouveau pour moi et c’est aussi pour ça que j’ai accepté. Je vais découvrir un nouveau monde, des mentalités différentes. Je me suis déjà rendu quelques fois à Liège et j’ai constaté que les joueuses étaient très réceptives, impliquées. Par ailleurs, les conditions de travail à l’académie du Standard sont excellentes.

Le football féminin est en progression et la fédération y met aussi des moyens importants. Les efforts paient, mais il y a encore du chemin à parcourir. On le voit à l’Euro avec quelques nations où les joueuses sont professionnelles, mais ce n’est pas le cas de la Belgique qui a quand même bien résisté à la France.

Quel sera l’objectif du Standard en D1?

Certains clubs, comme OHL, le FC Bruges ou Anderlecht, ont davantage de moyens et devraient truster les trois premiers sièges. Derrière, il y a plusieurs formations dont celles du Standard qui peuvent rêver du podium aussi. Les Rouches ont terminé troisièmes la saison dernière, mais ont perdu quelques joueuses. Le groupe est assez jeune et la progression individuelle sera très importante.

Vous n’aviez pas envie de reprendre une équipe senior en main?

Ce n’est pas encore le moment. J’avais envie de tâter à nouveau du terrain puisque je donne des cours d’entraîneurs pour le brevet UEFA-A. Ici, c’est un bon compromis avec ce rôle d’adjoint. Je ne voulais pas être trop investi dans un rôle de T1 par exemple. Mais je vais sans doute y reprendre goût et on verra si des opportunités se présentent dans le futur. Place d’abord à cette nouvelle expérience que j’aborde avec beaucoup d’envie dans mon club de cœur où j’ai évolué par le passé.