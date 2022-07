Quatre Bastognards à l’Euro de roller hockey

Le Libramontois Axel Molère est sélectionné, lui, dans la catégorie supérieure.

Une fierté pour ces jeunes hommes, mais aussi leur club. C’est la première fois que des membres du club bastognard, qui compte une centaine d’affiliés, sont sélectionnés. " C’est un grand plaisir et beaucoup d’émotion pour ces joueurs, leurs parents et moi-même, commente Kevin Strebel, entraîneur des Crows et membre du staff national. Le club existe depuis 5 ans. Nous avons désormais de bons retours techniques, les joueurs évoluent bien. Aussi, la fédération sélectionne de manière plus large et prend le temps de consulter un maximum de joueurs."

L’annonce de la sélection était le point d’orgue d’un stage de trois jours organisé à Bastogne. L’objectif de la fédération était de former deux collectifs avec la vingtaine de joueurs venus de dix clubs à travers le pays. Entraînements, matches amicaux et activités de team building étaient programmés. De quoi tisser des liens et mettre en place des éléments tactiques avant le grand départ pour Valladolid à la fin du mois. "Le week-end a été un franc succès en matière d’organisation , poursuit Kevin Strebel. Il faut remercier les bénévoles qui ont rendu cela possible."

Que peuvent espérer les jeunes belges lors de la compétition? Ce qui est certain, c’est qu’ils auront du fil à retordre face à des pays comme la France ou l’Espagne. "Il est difficile de faire un pronostic pour l’Euro. Après l’interruption de deux ans, je préfère ne pas m’avancer. Je leur souhaite beaucoup de victoires.C’est une belle expérience et ils ont une chance de réaliser quelque chose là-bas", conclut Kevin Strebel. La compétition se tiendra du 27 au 31 juillet.