En effet, deux cavalières figurant parmi les six sélectionnées dans l’équipe nationale U18 sont originaires de la province, à savoir Maureen Van Damme, des Écuries de la Haute-Semois (Vance) et Lyna Cachbach des Écuries des Cigognes à Hachy.

Pour participer à cette compétition, les deux Luxembourgeoises ont posé leur candidature puis ont été observées lors de différents concours internationaux. Elles ont ensuite suivi différents entraînements physiques en salle et avec leurs poneys. Au final, le coach national, Anaïs Vandaele, a jeté son dévolu sur six cavalières: cinq effectives et une réserve.

"À six ans, notre fille a vu un concours de Pony-games qui lui a bien plu. Elle a adoré l’ambiance, explique le papa de Maureen. Elle a commencé à faire quelques petits entraînements aux écuries du moment. Mais c’est seulement à l’âge de 9 ans qu’elle a vraiment démarré cette discipline en intégrant l’équipe des "No Limit" des Écuries de La Haute-Semois, à Vance. Ensuite, elle a fait des stages du côté de Charleroi, puis a démarré les concours internationaux avec sa coéquipière Lyna Cachbach, coachée par Jordy Van Den Abbeel. Elles ont d’ailleurs été en demi-finale des Europapaires 2020."

La cavalière s’entraîne à présent de manière individuelle ou avec une cavalière des Écuries. Maureen et Lyna suivent à présent un entraînement par semaine au niveau national jusqu’à l’échéance.

Cette participation permet de mettre le focus sur un parent pauvre du sport équestre qui exige pourtant de belles qualités comme l’agilité, l’adresse, la vitesse, le fait d’avoir une bonne fusion avec sa monture, une bonne condition physique, l’esprit d’équipe.Sans oublier le respect du poney et des autres cavaliers.

Reste à espérer que les résultats répondront également à l’attente pour poursuivre la visibilité de ce sport, mais aussi pour récompenser les efforts entrepris depuis des années pour le valoriser.