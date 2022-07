Un rendez-vous qui a lieu également tous les quatre ans et qui, cette année, se déroulait à Birmingham en Alabama (États-Unis).

"J’ai connu ma première compétition de ce type en 2005 en Allemagne. C’était alors au tout début de ma carrière, explique Nele. J e n’étais pas présente en 2009 et 2013 alors qu’en 2017, je n’étais que réserve pour les Jeux qui se disputaient Pologne. C’est dire si j’attendais cette compétition avec beaucoup d’envie." Une envie décuplée par des événements qui sont venus clairement modifier la donne au cours de ces derniers mois.

"Il y a tout d’abord eu ma blessure à la cheville.J’ai dû passer sur le billard et puis, il a fallu travailler pour la revalidation , précise la Barvautoise. Ensuite, nous avons pu trouver l’explication à mes problèmes de poids grâce à un endocrinologue. Cette très importante perte de poids, couplée avec mon changement de nutrition, m’a permis de réaliser mes meilleurs temps. Et par la même occasion, grâce à mes chronos, j’ai pu être sélectionnée dans le relais et prendre part aux deux courses programmées lors des Jeux Mondiaux."

Elle a réalisé le meilleur chrono du relais belge

Un relais belge qui avait belle allure sur le 4x25m Mannequin et sur le 4x25m Bouée-tuba. Au point de faire partie des favorites dans la première des deux courses.

"Dans un passé récent, nous avions le record du monde.Un record qui est désormais détenu par les Françaises. Nous arrivions ici avec le troisième temps et au final, nous terminons à la troisième place avec une magnifique médaille de bronze autour du cou, commente la jeune fille. Les temps étaient très serrés et je peux être fière de moi puisque j’ai réalisé le meilleur temps de l’équipe."

Pour l’anecdote, notons que le mannequin utilisé sur le continent américain n’est pas le même qu’en Europe. Et ce n’est que quinze jours avant la compétition que notre équipe nationale a pu s’entraîner avec le bon mannequin, ce qui a nécessité quelques adaptations de dernière minute avant le départ pour les États-Unis.

Quoi qu’il en soit, voilà une médaille qui vient garnir le palmarès de Nela Vanbuel. Un palmarès déjà bien rempli et qui pourrait encore voir quelques nouvelles lignes s’ajouter prochainement.

" Forte de mes nouveaux temps, je suis déjà reprise pour les mondiaux de septembre. Et j’ai encore la motivation pour m’entraîner à fond.J’arrêterai le jour où cette motivation ne sera plus là."