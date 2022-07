Longlier: Bréjard restera-t-il?

Les Longolards ont repris depuis dix jours.Vendredi soir, ils ont disputé un premier amical à Ochamps. Sans Hatert (vacances), Wallens (vacances), Debehogne (blessé) ou encore Lahrach (blessé), mais avec Cravatte et Bernard, les hommes de Damien Tucci s’imposent 0-2 avec des roses de Fourny sur corner et de Gagban. Dans le groupe longolard, on retrouvait aussi Maxime Bréjard.Celui qui devait intégrer le projet habaysien en partant en Ouzbékistan n’a pas encore trouvé d’accord avec Philippe Mathieu. Il pourrait donc rester une saison supplémentaire. Longlier recevra Habay jeudi soir.

Freylange: reprise hier

Pour Freylange, la reprise avait lieu ce dimanche.Au programme, des tests physiques et un repas tous ensemble." Nous tournerons à trois séances par semaine, raconte Alain Gilles. Au niveau des amicau x, nous n’avons pas encore de date fixée car il faut tenir compte des Coupes qui, comme chaque année, débutent trop tôt à mon goût. " Pour rappel, en Coupe de Belgique, Freylange se déplacera à Ster-Francorchamp.Et Alain Gilles entend bien passer le premier tour afin de pouvoir affronter Rebecq." Mes parents vivent là-bas et mon beau-frère est le CQdu club ", confie Alain Gilles.

Gouvy: le genou de Lambert

Gouvy a repris lundi. Sans Lambert qui souffre du genou et qui est out jusqu’au 18 août. Hier, Gouvy jouait à Norden et s’est imposé 0-3 grâce à Zitella, Joseph et Schmitz.

Bastogne: deux tests

Bastogne a repris mardi sans Guillaume, Jacob, Dufays et Hougardy.Les quatre joueurs sont en vacances. Deux joueurs offensifs étaient en test cette semaine. "Dont le cousin de Mustapha Sagna, que j’ai connu à Vaux , dit Pol Leemans. C’est un offensif.Il a des qualités, mais il vit à Paris donc il faut voir s’il va venir s’installer sur Bastogne." Bastogne affrontera Erezée mardi soir en amical.Pour la suite, Pol Leemans attend encore des renforts. "En défense centrale et en attaque, nous manquons de solutions même si derrière, je peux encore faire descendre Maxime Pignon d’un cran , indique Pol Leemans . Mais le noyau est trop court, il manque encore deux ou trois joueurs."

Chaumont: contre Ochamps mercredi

Mercredi soir, Chaumont, qui sortait d’une grosse séance d’entraînement la veille, a disputé un premier match amical face à Givry.Les Chaumontois s’inclinent (2-3), mais ont montré des choses intéressantes dans le contenu.Ce dimanche, Chaumont participait au tournoi des champions à Libramont.Chaumont aura droit à un autre amical ce mercredi soir.Les joueurs de Jonathan Schinckus se déplaceront à Ochamps.

Messancy: trophée des champions

Après trois entraînements cette semaine, Messancy participait, comme Chaumont, au tournoi des champions à Libramont. Cette semaine, deux entraînements et un petit match en interne sont au menu.

Houffalize: pas d’amicaux

Les Houffalois ont repris depuis une dizaine de jours.En vacances, Aurélien Gomez a laissé son staff gérer cette première partie de préparation. Si les Houffalois se retrouvent trois fois par semaine, Aurélien Gomez n’a prévu aucun amical dans les prochains jours. "Je ne suis pas un grand fan des amicaux à partir du moment où nous avons la Coupe de la province sous cette forme et la Coupe de Belgique , dit le coach houffalois. Nous n’avons pas besoin de multiplier les matches. Je préfère bien travailler en amont et être prêt pour la reprise du championnat.Et puis, mon groupe a peu changé, donc les gars sont habitués à jouer ensemble. Je préfère prévoir des amicaux pendant la saison, pour donner du temps de jeu à tout le monde."

La Roche: reprise en deux temps

Après deux semaines d’entraînement à la mi-juin, qui ont servi à intégrer les nouveaux et à établir un programme de préparation, les Rochois ont repris officiellement le 11 juillet.Une reprise sans Olivier Remacle, en vacances, mais de retour cette semaine.Premier match officiel pour La Roche ce samedi soir à Saint-Hubert.

Sart: défaite 3-2

Les Spirous ont repris les entraînements mardi dernier. Ils tournent à deux séances par semaine.Ce dimanche, ils ont disputé un amical à..Sart, une solide équipe de P2liégeoise. Avec quatre joueurs de B, et sous un soleil de plomb, les Sartois s’inclinent 3-2.Les buts sont signés Burton et Murtezi.

Ethe: contre Habay

Les Gaumais, ont repris depuis dix jours.Ils tournent à un rythme de trois séances par semaine et une activité le week-end.Ce samedi, les hommes de Sébastien Cognart se retrouvaient pour une petite opposition en interne. Un premier match amical aura lieu ce mercredi face à Habay-la-Vieille.

Oppagne: encore des arrivées

Tout va bien à Oppagne." Nous alternons une semaine à trois séances et une semaine à deux ", indique Valère Lamy. Les Coalisés attendent encore des renforts. "Surtout des latéraux" , dit Valère Lamy qui cherche aussi un entraîneur des gardiens après le départ de Pierre Todesco.

Assenois, Arlon, Vaux-Noville n’ont pas encore repris.Les deux derniers débutent la préparation ce lundi, tandis que la reprise est fixée mardi à Assenois.