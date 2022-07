Christian Bracconi content de la prestation de Virton à Visé

Du côté des Verts, les joueurs, pour la première fois, étaient dirigés par le nouvel ex-entraîneur Christian Bracconi.Un coach qui ne les avait pas ménagés durant une semaine d’entraînement très intense. "On s’attendait à un match difficile avec des joueurs aux jambes lourdes, insiste le Corse. Cela s’est vérifié pendant la première demi-heure où il n’y avait pas de rythme et beaucoup d’approximation. C’est normal, mais je ne peux être que satisfait de la suite de la rencontre où j’ai pu voir un groupe qui a montré beaucoup de choses intéressantes."

Après avoir rapidement encaissé une frappe enroulée de Putz, après un centre de Legaer et une remise suicidaire d’Ilunga dans l’axe, Virton a changé de rythme et a directement mis les Oies Blanches en difficulté. La spécialité de ce début de saison, à savoir le jeu en profondeur cher au T2 Manu Coquelet, a déboussolé la défense mosane. Après sept hors-jeu consécutifs, dont quatre d’un Ilunga décidément peu à son affaire, la justesse est arrivée. Peu après la demi-heure l’excellent défenseur central Arne Cassaert, par ailleurs déjà le patron de la défense, a été à deux doigts d’égaliser. Deux minutes plus tard, un tir d’Aabbou s’écrasait sur la latte, puis six minutes avant la pause, lancé par un joueur en test, Allach a égalisé d’un petit lob astucieux. Juste avant la mi-temps, deux joueurs en test se mettaient en évidence, mais le gardien intervenait par miracle

Séduisant malgré les changements

La deuxième mi-temps a été archi-dominée par les hommes du capitaine Jonas Vinck, alors que Kagé portait le brassard au premier acte. Ils ont appliqué à la lettre les consignes changeantes de Bracconi qui a testé successivement, outre le jeu en profondeur, la maîtrise du ballon en défense et le pressing haut. L’ancien joueur du Lierse, Allach, à nouveau lancé, a marqué via le poteau droit à la reprise avant que Touré, parfaitement relayée par un joueur en test, ne donne le troisième but à Pinga.

Trois des quatre joueurs sous contrat depuis la veille, ont été alignés. Cassaert a clairement montré qu’il serait un pion essentiel dans la défense, Delorge a été aligné à des places qui ne sont pas nécessairement les siennes et l’international tunisien Gouaida n’a joué que vingt minutes.

Au niveau des tests, deux éléments ont montré une belle activité sans nécessairement crever l’écran.

Pour Virton, le prochain rendez-vous, ce sera déjà mercredi.Les Gaumais affronteront La Louvière (N1).La rencontre aura lieu à Libramont.