Virton tient ses quatre premiers renforts

Passage en revue des petits nouveaux.

Arne CASSAERT

Arne Cassaert est un défenseur central de 21 ans prêté par le Cercle de Bruges. La saison dernière, il était prêté à Knokke en D1 amateur. "J’y ai gagné ma place, indique ce joueur costaud de 1,86 m. Quand Virton m’a contacté pour jouer dans la division supérieure, je n’ai pas hésité. C’est une occasion unique pour convaincre le Cercle de ma valeur." Le Flandrien compte trois apparitions en Jupiler Pro League: "Ma première montée au jeu, c’était à Sclessin contre le Standard en décembre 2019, se souvient-il. Un fameux baptême du feu." Il connaît Virton pour avoir suivi des rencontres à la TV. Il a joué plus d’une heure au sein l’équipe qui a tenu tête à Courtrai (0-0) samedi dernier. Il a séduit autant les observateurs que les dirigeants, avec une prestation solide et sans fioritures. "Je suis un pur défenseur, mais avec ma taille et mon jeu de tête, je peux apporter de l’efficacité sur les corners et les coups de pied arrêtés."

Thomas VINCENSINI

Thomas Vincensini est un gardien qui a fait le voyage de Bastia à Virton dans les bagages du T1 Christian Bracconi. "Il a été mon entraîneur chez les jeunes quand je faisais ma formation au Sporting de Bastia, précise le Corse. C’est lui qui m’a contacté et m’a parlé de l’intérêt de Virton." À 28 ans, Thomas Vincensini est passé par deux clubs proches de la Belgique, Valenciennes et Lens, ce qui le rend optimiste pour son intégration en Gaume. "J’ai toujours apprécié la Belgique à tel point qu’il n’est pas impossible que je vienne m’installer ici avec ma femme et mes enfants." Il faudra se rendre compte par soi-même des qualités du gaillard: "Je n’aime pas trop parler de mes qualités , indique-t-il. Vous vous en rendrez compte par vous-même. Mais ce qui est certain, c’est que je suis venu pour jouer et pour occuper le poste de gardien numéro 1." Champion en National avec Bastia en 2021, il avait commencé la saison comme titulaire l’an passé en Ligue 2, avant de perdre sa place à la suite d’une blessure à l’épaule. Son CV renseigne aussi cinq apparitions en Ligue 1.

Mohamed GOUAIDA

Mohamed Gouaida, 29 ans, compte trois sélections nationales avec la Tunisie. Il a disputé deux matches amicaux, contre le Japon et la Chine, et une rencontre de qualifications pour la CAN contre Djibouti, sous les ordres d’un certain Georges Leekens. "On ne sait jamais, si je brille avec Virton, je peux espérer être remarqué par le sélectionneur et participer à la Coupe du monde", rêve-t-il, alors que ses trois sélections remontent à 2015. Formé au Racing de Strasbourg, il a principalement évolué en Allemagne avec un petit détour à Saint-Gall (Suisse). Il a participé à douze matches de Bundesliga sous les couleurs de Hambourg en 2014-2015. Le milieu offensif (8 ou 10) est aussi passé par Fribourg, Mannheim, Karlsruhe et Sandhausen. "J’ai la réputation d’être un bon technicien et d’avoir une bonne vision du jeu, insiste le Franco-Tunisien. Je vais découvrir le championnat belge. À moi de convaincre le coach que j’ai ma place dans l’équipe et de prouver ma valeur."

Kino DELORGE

Kino Delorge est un arrière droit de 24 ans qui compte 44 sélections nationales dans les différentes équipes d’âge. Formé au Racing Genk, il a évolué à Dordrecht (Pays-Bas), au Dinamo Bucarest (Roumanie), au Lierse et à Roulers. L’année dernière, il jouait en Allemagne, à Straelen (4e division). " J’aurais pu continuer à évoluer en Allemagne, mais l’idée de découvrir la Challenger Pro League (nouveau nom de la D1B) est séduisante pour moi. J’ai joué le match amical au Fola et j’ai été très agréablement surpris par le niveau de ma nouvelle équipe. Je suis latéral droit de formation, mais je peux aussi jouer à gauche. Je connaissais Virton en suivant le football belge, mais aucun de nos deux entraîneurs. Je suis là depuis quinze jours et j’ai appris à apprécier Manu Coquelet. Il est top et a un super contact avec les joueurs." Visiblement le staff virtonais apprécie Kino Delorge puisqu’il portait déjà le brassard de capitaine lors de la deuxième mi-temps contre le Fola Esch.