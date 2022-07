Virton continue à séduire et s’impose à Visé

Face aux équipiers de Jonathan Legear, les hommes de Bracconi ont petit à petit trouvé leurs marques et ont développé un football de plus en plus séduisant en montrant une réelle cohésion collective et une véritable envie de lancer les avants dans la profondeur. Les trois buts de l’équipe des capitaines du jour, Hervé Kagé en première mi-temps et Jonas Vinck en seconde, ont été marqués par Allach (2) et Pinga, partis à chaque fois dans le dos de la défense.

Commentaires et réactions dans notre édition de lundi.