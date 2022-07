Perte de connaissance et dents cassées pour Louis

Mathieu Louis a fait une très vilaine chute à VTT au cross-duathlon de Belvaux. "Nous étions trois en tête, j’ai voulu passer devant juste avant le parc à vélos et pour le reste, je ne me souviens ensuite plus de rien, explique le Tintignolais. Je suis resté sans réaction pendant 5 minutes. Quand je me suis réveillé, j’étais allongé sur le bitume, avec à mes côtés le père d’un coureur qui est médecin. J’ai été embarqué en ambulance à Ettelbruck, où j’ai passé la nuit. Apparemment, ma transmission a lâché. Celui qui me suivait m’est rentré dedans. Je devais être à un bon 30 ou 35 km/h. Heureusement, l’IRM et le scanner n’ont rien révélé au cerveau. Je pense que j’ai perdu connaissance à cause de la douleur aux dents. J’ai trois dents de cassé, et pas mal de brûlures et hématomes."