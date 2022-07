Même malade, Florentin Gooris a écoeuré des pointures du trail en Suisse

Il a fini sixième de la X-Alpine, la course reine du Trail Verbier St-Bernard, en Suisse.

Une course qui impressionne avec ses 140 kilomètres et ses 9500 mètres de dénivelé positif.

Cette épreuve fait partie des 25 manches du circuit UTMB World Series, donnant accès aux finishers au tirage au sort de l’UTMB.

Florentin Gooris, qui avait pris d’assaut les reliefs valaisans le vendredi 22 h, est venu à bout de l’X-Alpine en 23heures et 28 minutes.Un temps qui lui permet de finir à deux heures et cinq minutes du vainqueur, le Français Antoine Bouchet.

" J’ai franchi un nouveau pallier.Et pourtant, comme je m’étais uniquement préparé en Belgique, je n’avais pas encore mis les pieds en montagne en 2022 , sourit Florentin Gooris. Devant moi, il n’y a pour ainsi dire que des grands noms qui ont l’habitude d’avaler les bornes en montagne. Et j’ai dépassé des colosses qui titubaient, à l’image de Sangé Sherpa, tant le parcours était costaud."

Indigeste l’eau du camping?

Florentin Gooris doit d’autant plus se pincer pour y croire, qu’il n’était pas au mieux au moment de prendre le départ.

"J’étais malade. Probablement parce que j’ai bu une eau, qui n’était pas des meilleures, au camping , peste Florentin Gooris. J’ai encore eu des gros troubles intestinaux et des nausées pendant la course. J’en étais au point de vomir et d’avoir la diarrhée. Mais cela a fini par passer et j’ai retrouvé des bonnes sensations, au point de me rapprocher du cinquième. Or, j’ambitionnais un top 10. Sixième, c’est top. Même si je sais que j’aurais pu faire mieux encore sans mes soucis. Mais bon, cela fait partie de l’aventure."

Tor 130 ou Diagonale des Fous?

Le Tharé lorgne désormais vers le Val d’Aoste en Italie et vers l’île de la Réunion. "J’ai des dossards pour le Tor 130, une course du Tor des Géants, en septembre, et pour la Diagonale des Fous en octobre , explique Florentin Gooris. Si je termine le Tor 130, j’aurai d’office un dossard pour les 330 km du Tor en 2023, ce qui sera un objectif. Mais ma priorité de cette année, c’est la Diagonale des Fous. Par contre, financièrement, c’est affolant. Notamment le prix des vols pour la Réunion. Je vais peut-être me mettre en quête de partenaires.J’ai déjà participé à la Diagonale en 2013, il s’agissait de mon premier 160 km. Je rêve d’y retourner, pour mesurer mon évolution."