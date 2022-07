La distance marathon a souri à Gauthier Boclinville. La machine de Sommerain est venue à bout des 42 km en 3h59, au bout du suspense.

"J’ai effectué toute la course en tête avec François Rouchet, commente Gauthier Boclinville. Nous pensions finir ensemble, mais un coureur flamand, Jan De Clerck, est revenu à 4 bornes de l’arrivée. J’ai dit à François que je ne voulais pas laisser filer la victoire sur une course organisée par des potes. Je m’en suis excusé et il a très bien compris. J’étais plus fort en descente et j’ai fini avec 18 secondes d’avance sur De Clerck et 2 minutes sur François. Je tiens vraiment à remercier les organisateurs pour les magnifiques parcours. Sans oublier les trois filles de la Flow Expérience qui ont assuré mon assistance."

Inutile de dire que Gauthier Boclinville s’est rassuré, avant de s’élancer ce week-end à Chamonix sur la Mandala du Mont-Blanc (154 km et 8500 m de D + ). Ironie de l’histoire, la Mandala est la seule course qu’il a remportée avant son succès à Mormont. "Et cette fois, la forme est meilleure encore qu’avant le Legends Trail de février dernier ", confie Gauthier Boclinville.

Le Harkais Julien Léonard s’est lui montré le plus rapide sur 25 km. Un autre coureur du Run’Harre est monté sur la troisième marche du podium à savoir Romaric Grogna. Simon Laurent, de Lierneux, termine deuxième. Sur 25 kilomètres toujours, l’Habaysienne Julie Fautré s’est adjugé la victoire, en dames.

Épinglons aussi, sur 15 kilomètres la troisième place de Maxime Donneau, de la Trail Attitude Famennoise et la deuxième place de son équipier Dimitri Joris sur les 9 kilomètres Enfin, Marie Gillis, de Wéris, termine troisième.