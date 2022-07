Lou Siquet et Pauline Van Herck, nos belles chances de titre aux championnats francophones de tennis

Pendant que les interclubs et les tournois continuent de cartonner, les organisations fédérales battent de l’aile. Alors que les championnats régionaux Namur-Luxembourg, tout spécialement la Coupe de Borman pour les jeunes, étaient un must que pas un jeune de talent ne risquait de manquer, on doit constater d’année en année, leur décrépitude et un manque flagrant d’intérêt. Ces championnats régionaux qualifient les meilleurs pour les championnats francophones du Royal Léopold Club de Bruxelles. Il y a encore quelques années, le club le plus prestigieux de Belgique accueillait pendant une semaine de véritable fête du tennis. Tous les dirigeants, entraîneurs et aficionados du tennis belge se pressaient dans les allées bucoliques du club ucclois, pour admirer les meilleurs joueurs des différentes catégories. Devenus exclusivement réservés aux francophones, ils attirent de moins en moins les joueurs, plusieurs qualifiés ne faisant même plus le déplacement.