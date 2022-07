"On dit souvent que c’est la moins belle place? Oui, c’est clair que tu as toujours envie de monter sur le podium.Cela aurait été un moment sympa de recevoir une médaille, mais il faut aussi voir d’où je viens , note Justin Mahieu. Je me suis fait opérer pendant l’hiver et en février, comme j’avais encore des douleurs, je voulais tout stopper. Finalement, j’ai repris le 1er avril par quinze minutes de footing. J’ai eu deux mois de préparation pendant que les autres concurrents en avaient le double.J’ai même brûlé des étapes dans ma revalidation. Et malgré tout, je suis compétitif.Mais j’ai explosé dans les deux derniers kilomètres. Après, au final, ce n’est pas trop mal même si j’étais un peu déçu sur le moment."

Il faut dire que Justin Mahieu n’avait pas ménagé ses efforts.Durant toute la course, l’homme n’a pas calculé.

"Avant la course, je savais que selon l’allure, je pouvais tenir , commente Justin Mahieu. Avec un autre belge, François Clais, nous avons couru en tête et nous nous sommes relayés pour garder un bon rythme. Deux Finlandais et un Espagnol nous accompagnaient dans le groupe de tête. À un moment, nous avons accéléré. L’Espagnol a lâché, mais les deux Finlandais ont bien tenu. J’avais repéré le parcours la veille, je savais l’endroit où il fallait attaquer.Au début de la troisième boucle, j’ai tenté une attaque.Finalement, je me suis retrouvé avec les deux Finlandais.Je savais que si cela devait se finir au sprint, c’était cuit pour moi car je manquais de vitesse.J’ai tenté d’en remettre une, mais j’ai un peu payé mes efforts dans le final et je me suis écroulé. Je me fais dépasser par François dans le dernier kilomètre et finalement, je termine quatrième.Comment je me suis senti? Physiologiquement, rien à dire, j’étais bien."

«Je n’ai aucun regret»

À certains moments de la course, Justin Mahieu a bien cru que la médaille d’or serait pour lui." Je suis un peu passé par différents sentiments, sourit-il .Aun moment, j’ai cru que j’allais gagner. À d’autres, j’ai cru que j’allais finir sur le podium et finalement, je rentre sans rien. Comme je l’ai dit, c’est vraiment les deux dernières bornes qui m’ont fait mal.Des regrets par rapport à ma course? Non, tactiquement, je ne regrette rien.Je savais que je devais essayer de lâcher mes concurrents au train.C’était la seule solution. J’étais toujours à la limite, je sentais que je ne pouvais pas aller plus vite.Au final, je dois reconnaître que je suis battu par plus fort, tout simplement.En plus, les Finlandais étaient chez eux donc le long du parcours, le public n’en avait que pour eux.Ils ont bien été encouragés. Et puis, le gagnant, Jarkko Järvenpää, ce n’est pas n’importe qui.Il s’est aussi imposé sur le dix kilomètres.Au total, il a pris cinq médailles.Il était costaud le gars."

La deuxième place en équipe

Si Justin Mahieu n’est pas monté sur le podium en individuel, il a par contre pu décrocher la médaille d’argent par équipe." Les temps des trois premiers athlètes étaient pris pour établir un classement par nation , raconte Justin Mahieu. C’était sympa de pouvoir partager ce moment avec François."

Rentré en Belgique dans le courant de la semaine dernière, Justin Mahieu va désormais se concentrer sur ses futurs objectifs."Je serai à Lokeren le 6 août pour le championnat de Belgique.On va essayer de décrocher le podium chez les masters, indique l’intéressé. Là, on va surtout travailler pour se refaire une santé. Le but, c’est de trouver un dossard pour pouvoir participer au semi-marathon et au marathon de Valence.Dans tous les cas, vous avez pas mal de courses dans les prochaines semaines.Donc, je ne m’inquiète pas, les trois prochains mois seront chargés."