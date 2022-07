Habay jouera les trois gros dans les quatre premières journées

Habay, lui, débute en force.Les Habaysiens recevront Rochefort, le gros favori de la série, pour ouvrir le bal.Place ensuite à un déplacement à Herstal, à la venue de Durbuy et à un déplacement à Raeren.On a déjà connu des programmes plus faciles! "Si j’avais pu choisir, j’aurais bien pris un petit derby pour commencer , glissait Samuel Petit, l’entraîneur de Habay.Il faudra être prêt dès le dépa rt.Nous jouons trois gros et Durbuy, nous ne savons pas à quoi nous attendre.Mais bon, ce n’est peut-être pas plus mal de jouer des équipes pareilles pour débuter."

Marloie jouera également à la maison.Comme l’an dernier, les hommes de Frédéric Jacquemart affronteront Sprimont en ouverture.

Libramont et Meix, les deux promus, commenceront à la maison.Libramont recevra la solide équipe de Raeren tandis que Meix recevra Huy.

Notons aussi que David Maucq ne devra pas attendre longtemps pour retourner à Marloie.Ciney se déplacera en effet en Famenne lors de la troisième journée.