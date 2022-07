D3 : déjà un derby en ouverture

La première journée verra déjà un derby au programme puisque Givry recevra Mormont. Habay, face à Rochefort, et Marloie, face à Sprimont, débuteront par un gros morceau. Les deux promus, Libramont et Meix, débuteront à la maison respectivement face à Raeren et Huy. Lors de la deuxième journée, Givry ira à Durbuy. Le calendrier complet est à découvrir dans notre édition de ce samedi.