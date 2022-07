Avec Karim, les parfums d'Agadir embaument les courts du TC Libramont

Les plus perspicaces auront reconnu, derrière son inévitable casquette, Karim El Gharbaoui, le professeur de tennis du club de Libramont qui sort d’une incroyable série de succès lors de la campagne d’interclubs.

"Papa était professeur de tennis à Agadir, raconte le plus célèbre tennisman marocain de la province de Luxembourg. M’china comme on l’appelait, avait été un des meilleurs joueurs du Maroc. Il m’a transmis sa passion pour son sport. Quand, j’étais petit, j’avais une autre passion: regarder ma grand-mère préparer les repas pour notre grande famille. C’est comme cela que j’ai appris et que je transmets un peu de la culture maghrébine et africaine dans mes activités."

Un destin incroyable

L’homme de 46 ans est intarissable quand il parle de son parcours, de ses études de comptabilité qui ne lui ont jamais servi, mais aussi de son amour pour la danse qui lui a valu d’être acteur de shows dans les clubs de vacances d’Agadir et même de finir comme chorégraphe des spectacles du Club Med pour le nord de l’Afrique.

Tombé amoureux d’une Belge, il est venu s’installer chez nous. D’abord à Forrières avant de prendre la direction Libramont. "J’ai cherché un emploi comme professeur de danse, se souvient Karim El Gharbaoui. Mais ce n’était pas suffisant pour vivre. C’est à ce moment que je me suis rappelé tout ce que m’avait appris mon papa et que je me suis tourné vers le Tennis Club de Marche. Mon papa était décédé, j’ai pu prendre son relais dans le tennis. Et j’étais surtout heureux de pouvoir envoyer 500 € chaque mois à ma maman, alors que j’en gagnais au mieux 350 quand j’étais encore installé au Maroc."

Un véritable homme-orchestre

Pour arrondir ses fins de mois, Karim s’achète alors une petite machine à corder et s’organise un petit job parallèle: celui de cordeur de raquettes. "Tous les jours, je devais vider la poubelle avec les cordes usagées, indique-t-il. Je trouvais cela très dommageable pour l’environnement. J’ai acheté des toiles et des pinceaux et j’ai commencé une autre vie d’artiste en créant des œuvres.Des œuvres grâce à la peinture, mais aussi grâce à la sculpture avec le reste des cordes que je puisais dans la poubelle. Un galeriste m’a repéré et m’a proposé d’exposer mes réalisations au Quartier Latin à Marche. Dans mes tableaux, il existe une référence à des matches de tennis qui m’ont fait rêver, mais aussi une connotation avec mes origines du sud du Maroc. Aujourd’hui, j’ai plus d’inspiration vers l’art abstrait. Je me suis aménagé un atelier au deuxième étage. Il fait aussi office de studio pour le montage pour mes vidéos."

Véritable homme-orchestre, papa de trois enfants, Karim El Gharbaoui voit la vie en rose. Passionné par ses multiples projets, il a encore d’autres envies dans la tête.

Mais aujourd’hui, son gagne-pain principal, c’est d’être professeur de tennis à temps plein en aidant les petits libramontois à progresser.

"Quand, j’ai débarqué en Belgique, j’étais un peu perdu car au Maroc, l’apprentissage du tennis est moins précis et technique que chez vous, reconnaît celui que tout le monde appelait Kama quand il était enfant, mais aussi dans la période où il faisait les belles soirées du Club Med. J’ai suivi les cours de l’AFT pour avoir mon diplôme belge et j’ai beaucoup appris."