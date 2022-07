Arnaud De Lie n'avait jamais autant roulé que cette semaine

L’agenda du Lescheretois prévoyait son retour à la compétition ce samedi sur l’épreuve hollandaise "Slag om Norg", une course UCI 1.1 de 175 km, qui devait lui aller comme un gant avec ses chemins en gravier, mais voilà, les organisateurs ont été contraints d’annuler pour la troisième année consécutive.

Non pas à cause du Covid, mais faute de policiers, ceux-ci devant faire face aux multiples manifestations d’agriculteurs en colère dans tout le pays.

"Dommage, mais je vais peut-être chercher une alternative, annonce Arnaud. Je vais peut-être m’aligner sur la kermesse de Kemmel, dimanche."

Bientôt au Tour de Wallonie

Mais que tous ses supporters se rassurent. Encore quelques jours de patience et ils auront la possibilité, cinq jours durant, de suivre leur favori en Wallonie et même dans notre province. Le Tour de Wallonie 2022 démarre en effet samedi prochain.

Nous aurons l’occasion d’en reparler, mais sachez déjà que l’édition 2022 comporte de larges incursions en Luxembourg, notamment le lundi 25 avec l’étape Visé – Rochefort et le lendemain, mieux encore, entre Barvaux et Couvin. Si le départ officiel sera bien donné à Durbuy, tous les préparatifs de départ se dérouleront à Barvaux.

Incollable en matière de résultats et de palmarès, Arnaud De lie rappelle qu’en 2021, Dylan Groenewegen et Fabio Jakobsen s’étaient, l’un et l’autre, imposés à deux reprises sur ce Tour. Le gaillard piaffe déjà d’impatience à l’idée de retrouver la compétition et un plateau prestigieux emmené par un certain Julian Alaphilippe. Mais peu importe la liste de ses adversaires potentiels: Arnaud De Lie compte, à tout le moins, afficher le chiffre 7 à ses succès professionnels. Mais aussi le premier en Wallonie…