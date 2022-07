Un statut différent pour l’Orgeotois Jérôme Déomà Eupen?

Eupen est au commencement d’une nouvelle ère.Le jeune Jérôme Déom, originaire d’Orgeo, compte bien en profiter. Les nombreux départs, l’arrivée de recrues qui doivent encore trouver leurs marques et, surtout, la signature de l’entraîneur Bernd Storck sont autant de nouveautés qui vont redistribuer les cartes. "Pour le moment, je me sens bien sur le terrain. Je donne le maximum et je travaille beaucoup, résume Jérôme Déom, plutôt en vue lors de l’avant-dernier amical des Pandas, face à Aachen. J’ai remporté pas mal de duels. Je me sentais plutôt bien pendant ce deuxième match.Au niveau collectif, les choses se mettent peu à peu en place."