Le club de tennis de Barvaux entre dans la cour des grands

Le tournoi de Barvaux bat son plein sur les quatre nouveaux terrains flambant neufs sur les hauteurs de Durbuy. Malgré une année de transition marquée par les inondations de l’année dernière, mais surtout par le démarrage de la construction des nouvelles installations, le tournoi de simples de la semaine dernière et le tournoi de doubles de cette semaine ont connu une augmentation du nombre de participants. Les rives de l’Ourthe et le site du Parc de Juliénas de Barvaux ont été abandonnés pour prendre la possession, certes dans des conditions un peu précaires au milieu des engins de chantier et sous une tonnelle servant de bar, du site de la rue Saint-Amour, sur les fondements de l’ancien stade de Durbuy. "Il existe un réel engouement pour le tennis et pour la dynamique de notre club, se réjouit le président Daniel Henrottin. Nos nouvelles installations, l’école de tennis qui est montée par les frères Martin et les projets d’extension sont de nature à susciter de nouvelles vocations. Notre comité s’est élargi et de nouveaux membres jouent de plus en plus. Il est vrai, que même au milieu d’un chantier (NDLR: les travaux de finition du club-house avec vue panoramique sur les deux terrains couverts et sur les quatre terrains extérieurs sont en cours), le site sous ce soleil estival, est somptueux."