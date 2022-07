La Bertrigeoise Lola Lepère revient sur son Euro à Jérusalem

En Israël, Lola Lepère a vécu des moments contrastés.Place d’abord aux qualifications où la Bertrigeoise a terminé en tête, avec un saut à 3m80. "Comme je m’étais qualifiée en tête, et que cela montait assez facilement, j’étais vraiment confiante, confie Lola Lepère. Mais pendant la finale, les conditions n’ont pas aidé. Il y avait pas mal de vent et en plus, ce dernier était tournant donc ce n’était pas évident pour prendre ses marques. Et en plus, je pense que nous n’avons pas opté pour les bonnes perches.Au final, je prends la cinquième place (NDLR: avec un saut à 3m75) . Quelle note je me donne pour mon championnat d’Europe?Franchement, je crois que je ne me donne même pas la moitié.Je suis heureuse du résultat car la cinquième place, cela reste un beau résultat même si j’aurais évidemment préféré terminer encore plus haut. Mais je ne suis pas contente de la performance."

Elle n’y aurait jamais cru voici deux mois

Lola Lepère n’oublie cependant pas d’où elle vient. Aux oubliettes voici encore trois ou quatre mois, la jeune fille a su revenir sur le devant de la scène. "Voici deux mois, je n’aurais jamais cru réaliser le minima pour me rendre à Jérusalem, avoue Lola Lepère. Et en montant dans l’avion pour me rendre en Israël, mon objectif était de passer les qualifications pour aller en finale.C’est donc réussi.Il ne faut pas oublier que les autres athlètes s’entraînent depuis de nombreux mois pour cette échéance.Moi, avant de prendre part au concours, je n’avais qu’un mois d’entraînement dans les jambes.Je me dis que si j’avais pu reprendre un peu plus tôt, j’aurais pu décrocher un meilleur résultat.Mais bon, j’étais blessée, je n’avais pas le choix de rester au repos."

Les dernières performances de Lola Lepère vont en tout cas lui donner confiance pour la suite de la saison.

" Cela fait plaisir de voir que je suis à ce niveau après autant d’arrêt.La suite?Là, je participe encore aux championnats de France ce week-end et puis, je pars en vacances , glisse-t-elle. Ensuite, je continuerai avec les championnats de Belgique LBFA pour cadets et scolaires.Mais dans tous les cas, j’ai déjà atteint mon objectif de la saison."