L'Habaysien Ethan Claes est champion d'Europe en BMX

Ethan, de son côté, se hissera encore en huitième de finale chez les 13 ans.

Ethan Claes fait donc figure d’exception dans le giron du BMX. Et pas uniquement parce que ses cheveux lui tombent jusqu’en bas du dos…

S’il déteste le coiffeur, le gamin adore en effet le BMX, à tel point qu’il participe désormais aux épreuves chères à Michaël Besonhé, maître en la matière, celles des cruisers (avec des roues de 22 pouces contre 20 habituellement).

"Tout simplement parce que j’adore la compétition , lâche-t-il. Cela me permet ainsi de doubler les courses et surtout d’emmagasiner de l’expérience."

Voilà qui ravit Stéphane Didelot, le président de Haute Ardenne, à la Baraque de Fraiture. En Ethan Claes, le Stavelotain hérite là d’un formidable aiguillon pour son club.

Prochaine étape? Les mondiaux de Nantes

Même s’il n’est âgé que de 13 ans, Ethan n’a, en effet, rien d’un perdreau de l’année. Le jeune Gaumais vit à Signeulx, à une vingtaine de kilomètres d’Habay, où il a effectué ses premiers pas voici plus de quatre ans, avant de rallier le team coaché par les Arnaud Dubois, Andrew Bidonnet ou Pierre-Yves Leroy cette saison.

"Une décision difficile , explique Christelle, la maman. Entre Signeulx et la Baraque, cela fait 80 bornes. Les garçons participent à deux entraînements par semaine. Mais même si nous apprécions énormément Jo (NDLR: Joël Kasperek, le président d’Habay), nous pensons vraiment avoir fait le bon choix. Nous connaissions Arnaud Dubois. Dans le milieu, c’est une pointure. Les progrès sont manifestes. La preuve avec cette cinquième place au championnat d’Europe, une place à laquelle nous ne nous attendions nullement."

Ethan, non plus, ne se prend pas la tête. "J’ai eu chaud en demi-finale , note-t-il. Je finis quatrième. Comme trop souvent, je manque mon départ et dois cravacher sur la fin. Je dois vraiment soigner mon démarrage et ma technique dans les virages, mais il est clair que ce top 5 me stimule. La plupart de mes adversaires (27) étaient âgés de 14 ans. Comme les quatre Français qui me précèdent…"

Ce quatuor, le Signeusien le retrouvera bientôt, aux mondiaux de Nantes à la fin du mois. "Il faudra aussi certainement y ajouter les Américains et les Australiens" , prévient-il.

Mais Ethan voit déjà plus loin, avec l’espoir de briller davantage encore en top compétition belge, voire lors des rendez-vous européens, tout en amenant à ses côtés la jeune garde de Haute Ardenne.