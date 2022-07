Depuis quelques années, le président Christian Lebeau et son staff ont pris la (bonne) habitude d’intégrer Vielsalm, Gouvy et Lierneux dans cette organisation.

On peut d’ailleurs déjà écrire qu’ils battront tous les records cette année puisque, à côté du triptyque pour cadets, celui des juniors verra le jour. Les épreuves se dérouleront du 13 au 15 août prochains. " Elles feront la part belle aux trois communes, assure Christian Lebeau. En plus des étapes en ligne, nous proposerons un contre-la-montre aux deux catégories. Et ce, avec plus de trois cents coureurs au total."

La côte de Neuville en juge de paix

Mais dès ce samedi 16 juillet, toute la région salmienne vivra déjà au rythme du vélo avec le départ et l’arrivée à Vielsalm de la troisième étape du Liège Province Cycling Tour, nouvelle appellation du Tour de Liège.

Cette 59eédition débute demain à Blegny; Malmedy accueille la deuxième étape et Pepinster la dernière, dimanche.

L’étape salmienne comporte 146 kilomètres: 110 en ligne et 4 circuits locaux de 9 kilomètres avec à chaque fois la côte de Neuville au programme.

Vingt-quatre équipes sont annoncées. Parmi elles, les formations Development de Bingoal et d’Alpecin, avec pour cette dernière un certain David van der Poel. Les Minerva de Thibaut Ponsaerts sont également partants. Côté wallon, le Mini Discar CT, le Pesant, l’ECW avec Gianni De Craecker et le CC Chevigny avec Jean-Pierre Weerts essaieront de faire bonne figure face à une armada étrangère venue de France, du Luxembourg, des Pays-Bas, de Suisse et du Danemark.

À Vielsalm, le départ sera donné à 12h25; l’arrivée est prévue vers 15h45, aux abords de la maison de repos, rue de la Bouvière.