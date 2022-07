Ça va… Je ne vais pas me plaindre. J’ai pu quitter l’hôpital de Gand lundi en fin de matinée. Je pense que cela aurait pu être bien plus grave. Je suis couvert de plaies et de points de suture un peu partout, mais cela ne se voit pas trop; j’ai trois côtes cassées, c’est cela le plus embêtant.

Vous avez encore en tête les images de l’accident?

Elles ne me quittent guère. Et je me répète que j’ai eu beaucoup de chance de m’en sortir sans être bien plus gravement atteint. D’ailleurs, quand je me suis retrouvé allongé au sol après un vol plané, j’ai de suite eu le réflexe de voir si mes membres inférieurs bougeaient encore. Sur le moment, j’ai cru que j’allais être paralysé.

Comment est intervenue cette cabriole?

J’ai dû m’arrêter au sommet de la côte qui précède l’arrivée pour redresser le guidon de mon vélo. Juste avant, un coureur s’était trop rabattu et avait percuté ma machine. Le temps de remettre tout en ordre, j’avais été dépassé par le camion balai. Je suis reparti avec l’idée de revenir sur le peloton, mais dans le virage qui suivait la ligne, j’ai vu surgir une voiture juste devant moi. Je sais que je me suis dit que le choc était inévitable. Il a été sévère: j’ai percuté le pare-brise avant de valser de l’autre côté. L’état du véhicule, mais aussi de mon vélo, littéralement cassé en deux, témoigne de la violence du choc. Je pense que je suis resté longtemps allongé sur le sol. Mais je remercie les ambulanciers et tout le personnel hospitalier qui m’ont pris en charge. Et bien entendu, Axel De Lie, mon coéquipier, qui a veillé sur moi.

Une reprise le mois prochain?

Vous voici en repos forcé pour quelque temps…

Pas trop, j’espère. Bon, je dois faire une croix sur le Tour de Liège pour lequel j’étais sélectionné. Si ma convalescence se déroule comme prévu, je devrais pouvoir reprendre le mois prochain.

Vous ne comptez donc pas renoncer à la compétition?

Non. L’idée ne m’a même pas effleuré. Je râle, évidemment, mais je connais les risques du métier. Le cyclisme reste un sport très dangereux, pas seulement en compétition. Regardez ce qui est arrivé à Egan Bernal, entré en collision avec un bus… Je vais juste prendre le repos nécessaire pour guérir de mes blessures et puis je reprendrai la compétition.