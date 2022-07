Habay a repris avec presque tous ses transferts

Le groupe, amputé de Gil Grévisse, parti comme entraîneur à Habay-la-Vielle, Abdoulaye N’Diaye, un des fameux renforts de Freylange, et de Gary Raboteur, qui cumulera le poste de T2 et de joueur de l’équipe B habaysienne, a accueilli quelques-unes de ses nouvelles recrues.

Les joueurs en provenance de Givry, à savoir Simon Poncelet, Lorian Léonard, Thiebaud Bartholomé et Guillaume Déom étaient présents.

Présents également l’ancien Freylangeois Jonathan Michaux, futur T1 de l’équipe B, par ailleurs très actif au poste d’arrière droit lors du petit match qui a clôturé l’entraînement, et l’ex-Longolard Mathias Toussaint,

Pas de trace par contre du dernier transfert, le Français Théo Jaspierre, milieu de terrain en provenance de Prix-les Mézières.Le joueur est en vacances. "Ce ne sont pas des professionnels, indique François Horvath, analyste vidéo. Certains sont dépendants des dates de congés accordés par leurs employeurs."

Molnar et Hamel absents

Derrière le chef Samuel Petit, qui a multiplié les messages positifs tout au long de l’entraînement, le reste du staff était presque au complet avec la présence du préparateur physique Henri-François Marx et de l’analyste-vidéo François Horvath. Grégory Molnar qui cumule le poste d’attaquant, avec le poste de T2 et celui d’entraîneur des attaquants, était par contre absent.

Il a prolongé un peu ses vacances et manquait à l’appel. Idem pour Fabian Hamel, l’entraîneur des gardiens.

"Nous sommes plus forts que l’année dernière avec un groupe élargi et plus de qualité, constate François Horvath, qui se réjouit par ailleurs du matériel vidéo mis à sa disposition avec un mat télescopique qui permet de prendre les images à sept mètres de hauteur. Nous voulons faire mieux que l’année dernière et cette neuvième place qui est insuffisante. Le club est ambitieux et veut jouer la tête du classement. Ne pas être dans le top 5 serait une déception. Pour le titre par contre, Rochefort et son budget XXL semble nettement au-dessus du lot."